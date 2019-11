Slovenke tretjič zapored želijo na EP: Smo favoritinje in to bomo potrdile tudi na parketu

Slovenska ženska izbrana vrsta se v Laškem in Celju že nekaj dni pripravlja na uvodna dvoboja kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021. Že v četrtek, prenos naKanalu AinVOYO od 20.ure dalje, se bodo Slovenke v Celju pomerile z Grkinjami. Četa selektorja Damirja Grgića že nekaj dni vadi v polni zasedbi, saj se je po odigrani tekmi ruskega državnega prvenstva ekipi pridružila Nika Barić . Kapetanka reprezentance je v odlični formi, kar je prikazala tudi v nedeljo, ko je v tridesetih odigranih minutah dosegla 18 točk. "Vzdušje v reprezentanci je vedno odlično. Sama sem bila že kar malo nestrpna in komaj čakala, da se z dekleti znova zberemo. Dveh igralk iz prve peterke danes na žalost ni z nami, kar je vsekakor velik hendikep. Ostale bomo tako morale nadomestiti delež Eve in Shante. Prepričana sem, da bo selektor Grgić našel rešitev in naredile bomo vse, da kvalifikacije začnemo z dvema zmagama," pravi Nika Barić. Slovenke med strokovnjaki vse bolj cenjene

Slovenska ženska članska reprezentanca postaja vse bolj pomemben člen tudi na svetovnem košarkarskem zemljevidu. Še na junijskem evropskem prvenstvu v Srbiji so Slovenke na Fibini jakostni lestvici zasedale 63. mesto, na lestvici, ki jo je FIBA objavila 8. novembra, pa so uvrščene na 32. mesto. Na tej lestvici Grkinje najdemo na 13. mestu, Bolgarija je 56. in Islandija 68. Pred začetkom kvalifikacij so se o razmerju trenutnih moči pod evropskimi koši razpisali tudi priznani košarkarski strokovnjaki. Na svoji lestvici, na kateri sicer ni gostiteljic prvenstva Španije in Francije, so Slovenke uvrstili kar na drugo mesto, takoj za reprezentanco Rusije.