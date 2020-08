Teja Oblak bo še naprej igrala Evroligo

Teja Oblak se je v Prago preselila junija leta 2018. V dveh sezonah je navdušila vodstvo kluba in navijače ter postala pomemben kamenček v mozaiku ekipe, ki tudi na evropskem prizorišču dosega vse vidnejše rezultate. Tako je podaljšanje medsebojnega sodelovanja za novi dve sezoni logično nadaljevanje uspešne zgodbe. V pretekli sezoni je 29-letna Škofjeločanka za Prago, kot piše na uradni spletni strani KZS, zaigrala na 26 tekmah, in sicer 12 v državnem prvenstvu in 14 v Evroligi. V povprečju je na parketu prebila slabih 22 minut in pol ter dosegala po osem točk, ter dobra dva skoka in štiri podaje.



Pred selitvijo na Češko je Oblakova igrala na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem, v Sloveniji pa je nosila dres škofjeloške Odeje, Kranjske Gore in Celja. Za slovensko člansko reprezentanco je izvrstna organizatorka igre, kot piše na uradni spletni strani KZS, debitirala 15. avgusta 2009 in je trenutno na devetem mestu lestvice večnih nastopov. Zaigrala je na točno 40 uradnih tekmah.