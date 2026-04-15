Teja Oblak podpisala za Portland iz lige WNBA

Petintridesetletna Ločanka, ki v tej sezoni igra za turški Galatasaray, se bo poleti v 15-članski ligi WNBA, ki poteka od začetka maja do konca septembra, pridružila naturalizirani slovenski reprezentantki Jessici Shepard, ki je postala članica Dallasa, ter Ajši Sivka, ki je bila na naboru izbrana s strani Chicaga.
Športna direktorica novoustanovljene franšize v Portlandu je Mariborčanka Vanja Černivec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.