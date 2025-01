Teja Oblak se vrača v reprezentanco

Slovenke so pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom vodilna reprezentanca skupine B. V štirih tekmah so trikrat zmagale in doživele en poraz, sledita Madžarska in Finska s po dvema zmagama in porazoma, Bolgarija pa je zbrala zmago in tri poraze.

Slovenija se bo najprej v gosteh 6. februarja pomerila z Bolgarijo v Botevgradu, 9. februarja pa bo na Kodeljevem gostila Finsko. Slovenke si bodo skušale priigrati peto zaporedno uvrstitev na prvenstvo stare celine.