Košarka

Teja Oblak v jeseni kariere izpolnila svojo največjo željo

Portland, 24. 05. 2026 11.13 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Teja Oblak

Sestra dolgoletnega kapetana slovenske nogometne izbrane vrste Jana Oblaka, Teja Oblak, je v noči na nedeljo po slovenskem času dočakala trenutek, za katerega je garala celotno kariero. Po osvojitvi Evrolige, kar je bila ena od njenih večjih (otroških) želja, je zdaj izpolnila še drugo - bržkone največjo - ko je prvič zaigrala pod ameriškimi obroči za moštvo Portland Fire v ligi WNBA.

Teja Oblak je pri 36 letih postala sploh prva slovenska košarkarica, ki je odigrala prve minute v najmočnejši ženski košarkarski ligi na svetu WNBA. 

To je zagotovo dosežek, vreden vsega spoštovanja, kajti redke košarkarice se v jeseni svojih karier odločijo za tako potezo. A vselej nepopustljiva Škofjeločanka je imela že od nekdaj jasno začrtano karierno pot, ki je bila prežeta tudi s težkimi trenutki, natančneje s hudimi poškodbami (koleno). Potem ko je osvojila najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, Evroligo, je bil logičen naslednji korak odhod čez veliko lužo.

Dolgoletna kapetanka slovenska ženske košarkarske reprezentance Teja Oblak je v jeseni svoje kariere z odhodom v ligo WNBA izpolnila svojo največjo željo.
FOTO: Fiba

Vanja Černivec športna direktorica Portlanda

Priložnost, da bi kot prva Slovenka dosegla prve točke v ženski različici lige NBA, je bila prevelika, da bi se ji Teja kar tako odpovedala. Kljub načetemu kolenu in rehabilitaciji, ki ji je bila podvržena v zadnjem obdobju, je Oblakova odlično izkoristila svojih uvodnih 17 minut (tri točke, devet podaj in skok) pod ameriškimi obroči. Zmaga "njenega" Portlanda na gostovanju pri Torontu z 99:80 je tako drugotnega pomena, bolj pa veseli dejstvo, da je Teja Oblak znova nasmejana in da uživa ob igranju z najboljšimi košarkaricami na svetu.

K Tejini odločitvi, da se vendarle preizkusi na košarkarskih parketih onkraj Atlantika, je prav gotovo pripomoglo tudi dejstvo, da vlogo športne dirketorice pri franšizi Portland Fire opravlja še ena Slovenka, Mariborčanka Vanja Černivec, s katero se je pred časom o njeni karieri v Združenih državah Amerike v zanimivem popkastu pogovarjal novinarski kolega Milan Doknić.

Barićevi ni bilo usojeno, Sivka preložila odhod v ZDA

Slovenska ženska košarka je imela pred Tejo Oblak še eno igralko, ki je bila tik pred tem, da se preizkusi v ZDA. Nekdanjo izjemno organizatorko igre Niko Barić, ki pa so ji hude zdravstvene težave na neki točki preprečile odhod čez lužo. Na lanskem naboru je bila s strani ekipe Chicago Sky izbrana zelo nadarjena slovenska reprezentantka Ajša Sivka, ki pa je odhod v WNBA preložila na naslednje leto. 

Družina je zanjo vedno na prvem mestu
