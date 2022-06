Teja Oblak: Viden je napredek v našem razmišljanju in igri

Tekma proti Španiji je imela podoben scenarij, kot tista dan prej proti Italiji. #rakete so se pogumno spustile v boj s tekmicami, a so bile znova za korak prekratke. Španke so nadzirale ritem in potek igre ter Slovenke večino časa držale na varni razdalji. Izbranke selektorja Georgiosa Dikaioulakosa so se jim sicer večkrat približale, a za preobrat jim je vsakič zmanjkalo nekaj moči in zbranosti. Kljub porazu 56:60 so prikazale solidno igro, najbolj razpoložene pa so bile Zala Friškovec (19 točk in 7 skokov), Eva Lisec (10 točk in 6 skokov) in Teja Oblak (10 točk). "Na obeh tekmah v Italiji nismo igrali na rezultat. Naredili smo nekaj eksperimentov, saj nas je zanimala reakcija igralk na določene situacije skozi tekmo. Generalno gledano sem zelo zadovoljen z videnim. Igralke so se zelo trudile in jim čestitam za odlično delo. Naredili smo kar nekaj korakov naprej, seveda pa še nismo tam, kjer si želimo biti. Za to raven igre nam manjka zbranosti in čaka nas kar še nekaj dela. Vesel sem, da so dekleta željna dokazovanja, dajejo srce za ekipo in si želijo uspeha slovenske košarke. Nekaj igralk smo tokrat tudi pogrešali in že sedaj se veselim novembrskih kvalifikacij. Zgradili smo že lepo hišo, ki pa ima še nekaj lukenj. Če skozi te luknje zapiha veter, nam hišo lahko podre, a sam optimistično zrem v prihodnost," je bil v izjavi za uradno spletno stran KZS izčrpen selektor Georgios Dikaioulakos.

Glavni cilj tokratnih priprav ženske članske reprezentance je vsekakor uspel. Slovenke so se v osemnajstih dneh druženja zelo povezale. Spoznale so način dela novega selektorja Dikaioulakosa ter predvsem sprejele sistem igre, ki si ga je zamislil strokovni štab. Tako so postavljeni dobri temelji za nadaljnje delo in željo, da bo slovenska izbrana vrsta junija prihodnje leto, ko bosta Slovenija in Izrael gostila EuroBasket v najboljši formi. "Na turnirju v Italiji se nismo obremenjevale z rezultatom. Zanimala nas je zgolj naša igra. Ne glede na to, da so nam tekmice večkrat ušle, smo se vrnile v tekmo, kar je vsekakor največji plus tokratnega dvoboja. Viden je napredek v našem razmišljanju in igri, kar nam bo prav gotovo dalo dodatnega zagona za naslednje reprezentančne akcije in samo evropsko prvenstvo," je dodala kapetanka Teja Oblak, kapetanka slovenske ženske reprezentance:

Kot je v zadnjih letih že v navadi, bo Košarkarska zveza Slovenije med poletnim premorom poskrbela tudi za individualno delo reprezentantk. Tako bodo trenerji od konca julija dalje košarkaricam na voljo za treninge telesne ter košarkarske vadbe.