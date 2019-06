Teja Oblak: Zabavamo se, dvigujemo formo in komaj čakamo na repasaž

Naše košarkarice bodo pred torkovim repasažem za četrtfinale drevi, prenos na Kanalu A in VOYO od 18.20, odigrale še zadnjo tekmo v predtekmovanju 37. evropskega prvenstva proti Italiji. Zmagovalke tekme v Nišu bodo v Beograd napredovale z drugega mesta, poraženke pa s tretjega. "Gremo na zmago," je sporočilo iz ust slovenskih košarkaric.

Damir Grgić FOTO: POP TV

Po obeh odigranih tekmah drugega kola v skupini C evropskega košarkarskega prvenstva za ženske v Nišu je jasno, da si je Slovenija z zmago proti Turčiji z 62 : 55 že zagotovila mesto v kvalifikacijah oziroma repasažu za četrtfinale. Slovenijo v predtekmovanju drevi čaka še tekma z Italijo, ki bo odločala o drugem oziroma tretjem mestu v skupini.

Za razliko od ostalih skupin je v Nišu pred zadnjim krogom odprto le eno vprašanje. Prvo mesto si je zagotovila Madžarska, brez možnosti za napredovanje pa je po petkovem porazu s Slovenkami ostala Turčija.

Prvo mesto si je že zagotovila Madžarska, ki je v četrtek premagala Slovenijo (88 : 84) in nato še Italijo z 59 : 51, zadnja in brez možnosti za napredovanje pa je Turčija, ki je bila sicer prvi favorit skupine v Nišu. V primeru slovenske zmage proti Italiji bi naša reprezentanca zasedla drugo mesto in se v torek pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, ob porazu pa jo čaka drugouvrščena reprezentanca iz takoimenovane skupine smrti, v kateri nastopajo Srbija, Rusija, Belgija in Belorusija.

Teja Oblak FOTO: Damjan Žibert

In stanje v našem taboru pored tekmo z južnimi sosedami? Eva Lisec še vedno ne trenira normalno z ekipo, poskušajo jo usposobiti, ampak še vedno čuti bolečine, tako da bo odločitev o igranju padla tik pred tekmo. A bolj se zdi, da v našem taboru ne bodo tvegali. Tudi kapetanka Nika Barič ima že vse dni težave z dlanjo, ki jo hladi po vsakem treningu, ampak njen nastop ni vprašljiv. Je pa vzdušje na treningu sproščeno, veliko je smeha in dobre volje. "Uživamo v tem, kar delamo. Zares se dobro razumemo in plod vsega tega je bila tudi odmevna zmaga proti Turčiji. Ne bomo preračunavali, proti Italiji gremo na zmago. Forma je v vzponu, komaj že čakamo na torkov repasaž," je v pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić na prizorišču EP povedala Teja Oblak.





Nika Barič in Eva Lisec FOTO: Damjan Žibert