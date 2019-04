Teja Oblak: Čas je, da tudi ženska reprezentanca doseže odmeven rezultat

Pred dobrimi 28 leti rojena Škofjeločanka Teja Oblak je z minulo klubsko sezono, v kateri je branila barve praškega USK-a, zelo zadovoljna. Odlična strelka z razdalje pravi, da je izpolnila začrtane klubske cilje in je misli že preusmerila v reprezentančno poletje, ko žensko člansko izbrano vrsto čaka nastop na njenem drugem evropskem prvenstvu v Srbiji. "Od nekdaj sem imela željo igrati v enem od štirih najboljših klubov na stari celini. S klubsko sezono sem lahko zadovoljna, saj sem imela eno od ključnih vlog. Podobno je v reprezentanci, ki bo na letošnjem evropskem prvenstvu nekoliko pomlajena, a še vedno zelo kakovostna, da se uspešno zoperstavi vsaki tekmici. Zdaj ko v reprezentanci ni več Maje Erkić in Sandre Piršić , ki sta bila v minulem obdobju pravi avtoriteti na in izven košarkarskega parketa, je zdaj ta vloga ene od nosilk doletela mene, s čimer pa ne bom imela težav," je naši novinarki Sanji Modrić zaupala slovenska košarkarska reprezentantka, ki bo v paru z Niko Barić tvorila enega najudarnejših branilskih tandemov na EP v Nišu.

Na debitantskem nastopu naših košarkaric na velikih tekmovanjih pred dvema letoma v Pragi so bile varovanke selektorja Damirja Grgića zelo blizu uvrstitvi v izločilne boje, a je zadnji met Oblakove na tekmi proti francoski reprezentanci zgrešil želeni cilj. "Tega se še danes spomnim, kot da se je zgodilo včeraj. Ko sem prvič vstopila v praško dvorano v klubski opremi, na mesto zločina bi lahko dejala, sem nekajkrat podoživela tisti nesrečni zadnji met. Jasno je, da je ostalo nekaj grenkega priokusa, a po drugi strani smo lahko ponosne na naše predstave pred dvema letoma, ko smo ostalim reprezentancam pokazale, da mislimo skrajno resno. Spoštovanje do tekmeca da, strah zagotovo ne. S takšnim pristopom se bomo lotile vsake tekme na evropskem prvenstvu,"se visokih ambicij ne otepa starejša sestra enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu Jana Oblaka.



Vizionar Grgić

Za razcvet slovenske ženske reprezentančne košarke gredo velike zasluge selektorju in obenem dolgoletnemu trenerju celjskih košarkaric Damirju Grgiću, kar priznava tudi tokratna sogovornica. "Zagotovo. Vsako reprezentantko pozna do najmanjše podrobnosti, zato nam tudi pusti več svobode v igri. Jasno, znotraj začrtanega sistema igre, ki se mu mora podrediti sleherna reprezentantka. Do zdaj so vse stvari delovalo perfektno, zato ne vidim razloga, da temu ne bi bilo tako tudi v prihodnje. Moram poudariti, da imamo izjemno vzdušje v reprezentanci. Tudi izven igrišč se zelo rade družimo, smo prave prijateljice, kar se nenazadnje odraža tudi v rezultatih. V moštvenih športih je tako: če želiš doseči odmeven rezultat, kar je nedvomno želja vsake od nas, potem morajo vse stvari teči kot po maslu," ob koncu poudarja Oblakova.