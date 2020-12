Tekma Cedevite Olimpije v Zadru prestavljena zaradi okužb v Dalmaciji

Odmor, ki so ga prinesle reprezentančne dejavnosti, bo za košarkarje Cedevite Olimpije malenkost daljši, kot je bilo to sprva pričakovano. Zaradi okužb z novim koronavirusom pri zasedbi Zadra in naraščajočim številom primerov v moštvu iz Dalmacije je tako tekma lige Aba prestavljena na termin, ki bo določen naknadno.

Prihodnji teden tako "zmaje" čakajo tri domače tekme. V torek ob 18.00 se bodo v devetem krogu Evropskega pokala udarili z Dolomiti Energio Trentom, v četrtek ob 18.30 pa na prestavljeni tekmi petega kroga še s Promitheasom iz Patrasa. Po dveh tekmah v Stožicah se bo zasedba glavnega trenerja Jurice Golemcapreselila v dvorano Tivoli, kjer se bo v nedeljo ob 21.00 v desetem krogu lige Aba udarila z zagrebško Cibono.