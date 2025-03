Tekma, ki jo je Cedevita Olimpija čakala celo sezono, je tu

Po štirih mesecih in pol ter osemnajstih tekmah rednega dela, v katerih sta ekipi zbrali po 10 zmag in 8 porazov, bo o četrtfinalu odločala zgolj ena tekma. Prednost domače dvorane ima Cedevita Olimpija, ki je v skupini B zasedla četrto mesto, medtem ko so bili Turki v skupini A peti.

Zmagovalec dvoboja se bo v četrtfinalu prav tako na eno tekmo pomeril s turškim Bahčešehirjem, poraženec pa bo zaključil z nastopi v evropskem pokalu. Tekma bo naslednji teden v Istanbulu.