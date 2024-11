Epilog vročega primorskega derbija: obračun Portoroža in Plame se bo nadaljeval

Tehnični komisar na tekmi je zahteval izpraznitev dela tribun, kjer so bili nameščeni navijači domačega kluba, ki so povzročili nešportno in huligansko vedenje. Nadalje je ob prekinitvi tekme namestnik policijske postaje Portorož izdal navodilo, da se tekma odloži in ne nadaljuje. Tako odločitev je, kot še piše uradna spletna stran KZS, tehnični komisar po posvetu z vodstvom tekmovanja in sodnikoma tudi sprejel.

Tekma sedmega kola prvega dela 2. SKL za člane med Portorožem in Plamo – pur Ilirska Bistrica je bila v četrti minuti druge četrtine pri rezultatu 30:27 prekinjena zaradi nešportnega in huliganskega vedenja navijaške skupine domačega kluba.

Za nadaljevanje tekme se uporabi stanje v zapisniku tekme (osebne napake, minute odmora, HCC), nastopijo lahko igralci, ki so zapisani v zapisniku tekme. Uradne osebe obeh ekip (trener, pomočnika trenerjev, uradni predstavnik, spremljevalci ekipe) na tekmi so lahko osebe, zapisane na prijavnih listah. Nadaljevanje tekme se glede na razlog o prekinitvi odigra brez gledalcev in prisotnosti ostalih oseb. V dvorani so lahko prisotne osebe, ki so vpisane na prijavnih listah obeh ekip in uradne osebe tekme.

Po prejemu dopolnjenih izjav uradnih oseb tekme, uradnih predstavnikov obeh klubov in ostalih uradnih oseb bo komisar lige, kot še piše KZS, sprejel vse ostale sklepe v zvezi z registracijo tekme.