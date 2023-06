Tekma proti Nemkam za biti ali ne biti naših košarkaric

Slovenski strokovni štab je pred začetkom eurobasketa v Ljubljani slutil, da bo tekma z Nemčijo ključna za osvojitev vsaj tretjega mesta v skupini, ki vodi v repesaž za četrtfinale. Britanke so bile s svojo fizično močjo in višino izjemno neugoden tekmec za izbranke grškega selektorja na klopi Slovenije Georgiosa Dikaiulakosa .

Slovenske igralke so bile po uvodnem porazu jasno razočarane, vendar so v en glas trdile, da bodo hitro pozabile na Veliko Britanijo in vse sile usmerile na obračun z Nemčijo. Hkrati so poudarile, da cenijo podporo gledalcev v Stožicah, saj jim daje dodatno energijo.

"Upam, da jih bo tudi proti Nemčiji toliko kot prvi dan. Škoda, da v končnici tekme nismo izkoristile te podpore s tribun. Verjamem, da se bomo tudi danes borile do zadnjega diha in skušale vpisati prvo zmago," je dejala kapetanka Teja Oblak.