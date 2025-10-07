Svetli način
Košarka

Tekma s Hapoelom bo že pokazala pravo vrednost zmajev

Ljubljana, 07. 10. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 16 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
1

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v 2. krogu Evropskega pokala v Beogradu pomerili z enim od glavnih favoritov omenjenega tekmovanja Hapoelom iz Jeruzalema. Čeprav je kakovost na strani izraelskega moštva, pa v ljubljanskem taboru nikakor ne želijo že vnaprej izobesiti bele zastave. Nekaj skrbi povzročata poškodbi gležnja centrov Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića.

Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović verjame, da se bo preostali del moštva znal prilagoditi in zapolniti vrzeli, ki sta nastali po poškodbah visokoraslih Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića.  

"Pred nami je serija zahtevnih tekem, zato sta zmagi na uvodnih obračunih EuroCupa in Lige ABA izjemno pomembni. Še vedno smo v fazi spoznavanja in uigravanja ekipe. Hapoel sodi med glavne favorite za osvojitev naslova v tem tekmovanju. Na obstoječo zasedbo iz prejšnje sezone so dodali kakovostne okrepitve, klub pa razpolaga z visokim proračunom," je Mitrović poln hvale na račun jutrišnjega tekmeca Ljubljančanov in dodaja:

Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović verjame, da bo njegova zasedba kljub odsotnosti visokoraslih Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića na zahtevnih preizkušnjah v Beogradu in Podgorici (zelo) drago prodala svojo kožo.
Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović verjame, da bo njegova zasedba kljub odsotnosti visokoraslih Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića na zahtevnih preizkušnjah v Beogradu in Podgorici (zelo) drago prodala svojo kožo. FOTO: Luka Kotnik

"V prejšnji sezoni smo proti njim v Bolgariji pripravili veliko presenečenje, ki nam je odprlo vrata v končnico, medtem ko so nas v prvem delu sezone v Ljubljani zanesljivo premagali. Tudi to sezono so moštvo dodatno okrepili s številnimi kakovostnimi igralci. Oni so favoriti, mi pa bomo skušali znova presenetiti. Dan, ki smo ga preživeli v Ljubljani (ponedeljek, op. p.), smo izkoristili za čim boljšo pripravo, od torka pa vse do konca tedna bomo na poti."

Na uvodnem obračunu nove evropske sezone se je v dresu zmajev ob zmagi nad špansko Manreso (76:69) v Stožicah zelo izkazal Thomas Kennedy, ki je za dvojnega dvojčka 10 točkam dodal še 11 skokov.

"Tekma s Hapoelom bo za nas pomemben preizkus, saj bomo videli, kaj lahko storimo na zahtevnem gostovanju v EuroCupu. V vsakem tekmovanju imajo zmage na takšnih gostovanjih veliko težo, seveda poleg tistih, ki jih moramo doseči na domačem parketu. Ekipa se še vedno uigrava in spoznava, zato bo ta tekma odlična priložnost, da nadaljujemo z našim procesom rasti in napredka," je pred obračunom s Hapoelom povedal Kennedy.

košarka evropski pokal cedevita olimpija hapoel jeruzalem zvezdan mitrović
Bigbadjohn
08. 10. 2025 09.11
Pa je etično, da se naši žogajo z Izrajelci?
