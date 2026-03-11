Tekma sezone za košarkarske zmaje

Ljubljančani so v vlogi favorita, saj so z izkupičkom 12 zmag in 6 porazov v rednem delu zasedli tretje mesto v skupini, medtem ko so Nemci z 9-9 ujeli zadnje mesto v izločilne boje.

Kot poudarjajo pri Cedeviti Olimpiji, ima Chemnitz kakovostno zasedbo košarkarjev, ki je v skupinskem delu vzela skalp tako najboljši ekipi Bešiktašu kot Bourg-en-Bresseju, ki je zasedel drugo mesto in se tako neposredno uvrstil v četrtfinale, kjer bo imel prav tako v dvoboju na eno zmago prednost domače dvorane.

Ljubljančani si želijo bučne podpore s tribun, saj se zavedajo, da so lahko gledalci na tako ključnih tekmah jeziček na tehtnici. " Veselim se tekme, saj pričakujem, da bodo tribune naelektrene in da bomo vsi uživali v pravem košarkarskem vzdušje. Igralci bomo dali vse od sebe, da se prebijemo v četrtfinale in da nadaljujemo evropsko sezono ," pravi kapetan Jaka Blažič .

Tudi trener Zvezdan Mitrović , ki je pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo s Cedevito Olimpijo za dve sezoni, je izpostavil pomembnost domače publike. " Gre za velik vložek, eno tekmo. Zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono. Pomembno bo psihološko pripraviti igralce na to dejstvo. Bučna podpora s tribun jih lahko zelo razbremeni ," je poudaril 56-letni črnogorski strateg.

"Že tekma z Dubajem je bila prijetna za gledati, v sredo, ko bo tekmovalni naboj še večji, pa bodo gledalci zagotovo prišli na svoj račun. Chemnitz je neugodna ekipa. Zelo atletska, agresivno igra tako v obrambi kot napadu, igralci pa radi zaključujejo ena na ena. Vseh 40 minut igrajo v istem ritmu ne glede na rezultat, zato bo potrebna zbranost od prve do zadnje minute," je dejal Mitrović.

Mesto v četrtfinalu so si že zagotovile najboljše štiri ekipe rednega dela. Iz skupine Cedevite Olimpije, ki je bila z izkupičkom 12-6 tretja, Hapoel Jeruzalem (13-5) in Bahcesehir (12-6), iz skupine B pa ob Bourg-en-Bresseju še Bešiktaš (oba 13-5).