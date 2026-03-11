Naslovnica
Košarka

Tekma sezone za košarkarske zmaje

Ljubljana, 11. 03. 2026 06.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. M.D.
Cedevita Olimpija v Hamburgu

Košarkarje Cedevite Olimpije v Stožicah čaka tekma sezone proti nemškemu Chemnitzu. Zmagovalec bo napredoval v četrtfinale evropskega pokala, kjer ga čaka francoski Bourg-en-Bresse, poraženec pa bo zaključil evropsko sezono. Ljubljančani pričakujejo bučno podporo s tribun stoženske dvorane. Pomembnosti tekme se zaveda tudi kapetan Jaka Blažič.

Več videovsebin
  • Jaka Blažič s pozivom ljubljanskim navijačem
    00:15
    Jaka Blažič s pozivom ljubljanskim navijačem
  • Jaka Blažič o nemškemu tekmecu v osmini finala evropskega pokala
    00:34
    Jaka Blažič o nemškemu tekmecu v osmini finala evropskega pokala
  • Jaka Blažič pred tekmo sezone v Stožicah
    00:28
    Jaka Blažič pred tekmo sezone v Stožicah
  • Aleksej Nikolić po zmagi Cedevite Olimpije nad zvezdniškim Dubajem
    01:21
    Aleksej Nikolić po zmagi Cedevite Olimpije nad zvezdniškim Dubajem

Ljubljančani so v vlogi favorita, saj so z izkupičkom 12 zmag in 6 porazov v rednem delu zasedli tretje mesto v skupini, medtem ko so Nemci z 9-9 ujeli zadnje mesto v izločilne boje.

Jaka Blažič
Jaka Blažič
FOTO: Damjan Žibert

Kot poudarjajo pri Cedeviti Olimpiji, ima Chemnitz kakovostno zasedbo košarkarjev, ki je v skupinskem delu vzela skalp tako najboljši ekipi Bešiktašu kot Bourg-en-Bresseju, ki je zasedel drugo mesto in se tako neposredno uvrstil v četrtfinale, kjer bo imel prav tako v dvoboju na eno zmago prednost domače dvorane.

Preberi še 'Velika stvar je, da je trener Mitrović podaljšal pogodbo'

Ljubljančani si želijo bučne podpore s tribun, saj se zavedajo, da so lahko gledalci na tako ključnih tekmah jeziček na tehtnici. "Veselim se tekme, saj pričakujem, da bodo tribune naelektrene in da bomo vsi uživali v pravem košarkarskem vzdušje. Igralci bomo dali vse od sebe, da se prebijemo v četrtfinale in da nadaljujemo evropsko sezono," pravi kapetan Jaka Blažič.

Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
FOTO: Eurocup

Tudi trener Zvezdan Mitrović, ki je pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo s Cedevito Olimpijo za dve sezoni, je izpostavil pomembnost domače publike. "Gre za velik vložek, eno tekmo. Zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono. Pomembno bo psihološko pripraviti igralce na to dejstvo. Bučna podpora s tribun jih lahko zelo razbremeni," je poudaril 56-letni črnogorski strateg.

Preberi še Prepelič hvali Dubaj: Ni kluba v Evropi, razen Reala, ki bi bil na tej ravni

e tekma z Dubajem je bila prijetna za gledati, v sredo, ko bo tekmovalni naboj še večji, pa bodo gledalci zagotovo prišli na svoj račun. Chemnitz je neugodna ekipa. Zelo atletska, agresivno igra tako v obrambi kot napadu, igralci pa radi zaključujejo ena na ena. Vseh 40 minut igrajo v istem ritmu ne glede na rezultat, zato bo potrebna zbranost od prve do zadnje minute," je dejal Mitrović.

Mesto v četrtfinalu so si že zagotovile najboljše štiri ekipe rednega dela. Iz skupine Cedevite Olimpije, ki je bila z izkupičkom 12-6 tretja, Hapoel Jeruzalem (13-5) in Bahcesehir (12-6), iz skupine B pa ob Bourg-en-Bresseju še Bešiktaš (oba 13-5).

košarka evropski pokal cedevita osmina finala

Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

