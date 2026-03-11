Tekma sezone za košarkarske zmaje

Ljubljančani so v vlogi favorita, saj so z izkupičkom 12 zmag in 6 porazov v rednem delu zasedli tretje mesto v skupini, medtem ko so Nemci z 9-9 ujeli zadnje mesto v izločilne boje.
Kot poudarjajo pri Cedeviti Olimpiji, ima Chemnitz kakovostno zasedbo košarkarjev, ki je v skupinskem delu vzela skalp tako najboljši ekipi Bešiktašu kot Bourg-en-Bresseju, ki je zasedel drugo mesto in se tako neposredno uvrstil v četrtfinale, kjer bo imel prav tako v dvoboju na eno zmago prednost domače dvorane.
Ljubljančani si želijo bučne podpore s tribun, saj se zavedajo, da so lahko gledalci na tako ključnih tekmah jeziček na tehtnici. "Veselim se tekme, saj pričakujem, da bodo tribune naelektrene in da bomo vsi uživali v pravem košarkarskem vzdušje. Igralci bomo dali vse od sebe, da se prebijemo v četrtfinale in da nadaljujemo evropsko sezono," pravi kapetan Jaka Blažič.
Tudi trener Zvezdan Mitrović, ki je pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo s Cedevito Olimpijo za dve sezoni, je izpostavil pomembnost domače publike. "Gre za velik vložek, eno tekmo. Zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono. Pomembno bo psihološko pripraviti igralce na to dejstvo. Bučna podpora s tribun jih lahko zelo razbremeni," je poudaril 56-letni črnogorski strateg.
"Že tekma z Dubajem je bila prijetna za gledati, v sredo, ko bo tekmovalni naboj še večji, pa bodo gledalci zagotovo prišli na svoj račun. Chemnitz je neugodna ekipa. Zelo atletska, agresivno igra tako v obrambi kot napadu, igralci pa radi zaključujejo ena na ena. Vseh 40 minut igrajo v istem ritmu ne glede na rezultat, zato bo potrebna zbranost od prve do zadnje minute," je dejal Mitrović.
Mesto v četrtfinalu so si že zagotovile najboljše štiri ekipe rednega dela. Iz skupine Cedevite Olimpije, ki je bila z izkupičkom 12-6 tretja, Hapoel Jeruzalem (13-5) in Bahcesehir (12-6), iz skupine B pa ob Bourg-en-Bresseju še Bešiktaš (oba 13-5).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.