Tekma vseh zvezd lige NBA letos brez Luke Dončića

Poleg Luke Dončića je Dallas ostal brez predstavnika na tekmi vseh zvezd, saj tam ne bo niti Kyrieja Irvinga . Irving je med najboljšimi 20 igralci lige tako pri doseganju točk (24,2 točke) kot pri metu za tri točke (42,2 odstotka) in je bil konstanten na prvih 48 tekmah sezone. Irving je bil v prejšnjih 13 sezonah osemkrat na tekmi zvezd, štirikrat s Clevelandom, dvakrat z Bostonom in dvakrat z Brooklynom.

Zdaj manjšinski lastnik Dallasa Mark Cuban ni zadovoljen s tem, da ne Dončića ne Irvinga ne bo na tekmi zvezd. "Tisti televizijski ratingi za tekmo All-star bodo nori," je sarkastično na družbenih omrežjih zapisal Cuban in dodal, da je NBA pač NBA in da je noro, da ne bo ne Dončića, ta je pred tem igral na All-staru petkrat zapovrstjo, ne Irvinga. Dallas na tekmi zvezd prvič ne bo imel igralca po sezoni 2017/18.

Pri izbiri rezervistov na tekmi vseh zvezd je vsak glavni trener lige NBA glasoval za sedem igralcev v svoji konferenci, pri tem niso smeli glasovati za igralce iz svoje ekipe. Komisar lige NBA Adam Silver bo izbral zamenjavo za igralce, ki ne bodo mogli sodelovati na tekmi zvezd.

Pet igralcev začetne peterke na vsaki konferenci so izbrali navijači (50 odstotkov glasov), trenutni igralci NBA (25 odstotkov) in predstavniki medijev (25 odstotkov). Štiri ekipe, ki bodo sodelovale na večeru zvezd, se bodo merile za nagradni sklad 1,7 milijona evrov. Vsak igralec zmagovalne ekipe bo prejel 120.000 evrov, vsak igralec drugouvrščene ekipe 48.000, vsak igralec tretje- in četrtouvrščene ekipe pa po 24.000.