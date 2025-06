Tekma za prvaka: Indiana ali Oklahoma?

V noči na ponedeljek bomo dobili novega prvaka Lige NBA. Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers imata vsaka po tri zmage, tako da bo prvič po letu 2016 prvaka dala sedma tekma. Spektakel boste lahko od 2. ure naprej spremljali na Kanalu A in VOYO.

NBA liga: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers FOTO: VOYO icon-expand

Po izjemno napeti in nepredvidljivi seriji se finale Lige NBA vrača v Oklahomo, kjer nas čaka odločilna, sedma tekma. Indiana je na uvodni tekmi finala poskrbela za presenečenje in slavila v gosteh (110:111), Oklahoma pa drugo tekmo dobila brez večjih težav (123:107). Serija se je nato preselila v Indiano, kjer so Pacersi v zmagah povedli z 2:1 (116:107), Thunderji pa pred vrnitvijo v domačo dvorano poskrbeli za novo izenačenje (104:111). Oklahoma je v zmagah prvič povedla na peti tekmi (120:109), Indiana pa doma zlahka izsilila sedmo tekmo (108:91), ki bo dala prvaka.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: AP icon-expand

Oklahoma City Thunder bo imela na odločilni tekmi prednost domačega parketa, to pa bo želela izkoristiti za to, da prvič po selitvi iz Seattla osvoji naslov. Pri Oklahomi izstopa Shai Gilgeous-Alexander, poleg njega pa sta pomembni orožji še Jalen Williams in Chet Holmgren, mlada nosilca igre, ki prinašata energijo, obrambno stabilnost in širino v napadu. Domača dvorana je bila za Thunderje skozi končnico neosvojljiva trdnjava, kar jim daje pomembno psihološko prednost.

Tyrese Haliburton FOTO: AP icon-expand

Na drugi strani Indiana Pacersi v tekmo vstopajo kot morda največje presenečenje letošnje sezone. Njihova zgodba temelji na vztrajnosti, kolektivni igri in srčnosti. Tyrese Haliburton, kljub težavam s poškodbo, s svojim pregledom in mirnostjo narekuje tempo, trener Rick Carlisle pa z iznajdljivimi potezami pogosto preseneča nasprotnike. Pacersi so na zadnji tekmi v Indianapolisu pokazali, da se ne bojijo velikih tekem, obenem pa dokazali, da znajo zmagati, ko je to najbolj pomembno.

Sedma tekma v finalu prava redkost: Najpogosteje tesno slavijo domačini