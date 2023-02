Tekmo s Poljsko bodo jemale, kot da že gre za Eurobasket

Nedeljsko zadnje kolo kvalifikacij za žensko evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael, bo dalo še zadnjih pet udeleženk Eurobasketa. Slovenske košarkarice so na prvenstvo že uvrščene, za konec kvalifikacij pa bodo na Kodeljevem gostile reprezentanco Poljske.

Poleg gostiteljic Slovenije in Izraela so si nastop na prvenstvu že zagotovile Belgija, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Črna gora, Srbija, Španija in Turčija. Na Eurobasketu v Ljubljani in Tel Avivu bo med 15. in 25. junijem nastopilo 16 reprezentanc.

Poleg vseh desetih zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter dveh gostiteljic še najboljše štiri drugouvrščene reprezentance (iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I). Če bosta med temi štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oz. šesta drugouvrščena reprezentanca. V nedeljo bo tako razdeljenih še zadnjih pet vstopnic prvenstva.

icon-expand Slovenke obljubljajo, da bodo tekmo s Poljsko vzele še kako resno. FOTO: KZS

Po četrtkovi zmagi 76:72 nad Turčijo, sicer zmagovalko slovenske skupine D, imajo nekaj minimalnih možnosti za uvrstitev tudi tokratne slovenske tekmice iz Poljske. Z zmago na Kodeljevem bi namreč prehitele Slovenke na lestvici in osvojile drugo mesto. A da bi se zavihtele med najboljše drugouvrščene reprezentance, bi morale zmagati s čim višjo razliko, računati pa bi morale tudi na ugoden razplet na nekaterih drugih tekmah zadnjega kola.

icon-expand Zala Friškovec FOTO: Damjan Žibert

Tako nas prav gotovo čaka izjemno zanimiv dvoboj. Slovenke bodo tokrat imele še dodaten motiv, saj bo pesti za njih stiskalo devet ambasadork junijskega Eurobasketa. Organizatorji prvenstva bodo namreč pred začetkom tekme razkrili nove štiri, ki se bodo tako pridružile Ditki Maučec, Alenki Potočnik Anžič, mag. Petri Stušek, Maji Erkić in Sanji Modrić. Reprezentanci Slovenije in Poljske sta se na prvi medsebojni tekmi pomerili lanskega novembra. Rakete so na Poljskem zmagale z 78:71. Ekipi sta do sedaj sicer odigrali 11 medsebojnih dvobojev.