'Tekmo smo izgubili že v prvem polčasu'

Gostje so tekmo bolje začeli o domačih in prvo četrtino zaključili s prednostjo 25:22. Obramba je gostitelje v prvem polčasu še držala na varni razdalji, ampak za razliko od prejšnjih dveh tekem Cedeviti Olimpiji v napadu nikakor ni "steklo". Kazen za nepozornost v napadu je sledila v tretji četrtini, ko so jih košarkarji črnogorskega moštva zadržali pri zgolj 14 doseženih točkah in v zadnjo četrtino so domači vstopili z minimalno prednostjo 61:60

Olimpija je v tesni končnici imela nekaj priložnosti, da domače spravi v težave in povede, ampak znova je sledila kazen za nespametno in prenagljeno igro v napadu in domači so zdržali ter slavili 82:78. "Na koncu smo v drugem polčasu postali nervozni, oni so se razigrali in na koncu tudi bolj mirno in zbrano zaključili tekmo," je zaključek tekme opisal Martić.