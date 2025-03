Tekmo v San Franciscu prekinil požarni alarm, ki pa ni zmedel Curryja in druščine

OGLAS

Orlando je na gostovanju v Milwaukeeju slavil tesno zmago s 111:109. Magic so po zaslugi 29 točk Paola Banchera in 22 Colea Anthonyja prekinili niz petih zaporednih porazov, pri Bucks, ki so pred tem štirikrat zmagali, pa je Giannis Antetokounmpo dosegel 37 točk ob 11 skokih, Damian Lillard pa 26. Tesno je bilo tudi v Atlanti, kjer je Trae Young s 36 točkami Hawks vodil do zmage s 120:118 nad Indiano, Caris Lavert mu je pomagal s 26 točkami, Onyeka Okongwu pa je zbral 16 točk in 16 skokov. Bennedict Mathurin je za Pacers vpisal 30 točk, 23 jih je dodal Pascal Siakam.

Josh Giddey je s 26 točkami, 12 podajami in desetimi skoki popeljal Chicago Bulls do zmage nad Miamijem, kljub temu da so pri vročici Andrew Wiggins (22), Bam Adebayo (22) in Tyler Herro (21) zbrali več kot 20 točk. Washington Wizards so s 118:117 premagali Toronto Raptors, Jordan Poole je zabeležil 34 točk za košarkarje iz prestolnice, RJ Barrett pa 23 za kanadsko zasedbo.

Charlotte Hornets so na domačem parketu s 105:102 ugnali Brooklyn Nets in končno prišli do zmage po devetih zaporednih porazih. Miles Bridges je dosegel 26 točk, pri Brooklynu jih je 28 vpisal D'Angelo Russell.

Visoko zmago pa so vpisali košarkarji Houston Rockets, ki so s 146:117 odpravili New Orleans Pelicans. Za ekipo iz Teksasa je Dillon Brooks dosegel 27 točk, pri pelikanih je bil z 20 najuspešnejši Zion Williamson.



Izidi:

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 105:102 Houston Rockets - New Orleans Pelicans 146:117 Atlanta Hawks - Indiana Pacers 120:118 Toronto Raptors - Washington Wizards 117:118 Miami Heat - Chicago Bulls 109:114 Milwaukee Bucks - Orlando Magic 109:111 Boston Celtics - Los Angeles Lakers 111:101 (Luka Dončić 34 točk, osem skokov, tri podaje v 36:41 minute za LA) Golden State Warriors - Detroit Pistons 115:110