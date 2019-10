Temne skrivnosti NBA: pomanjkanje spanca 'skrajšuje življenja' igralcev

Košarkarji, na fotografiji zvezdnik ekipe Houston Rockets James Harden, so praktično ves čas na poti.

Tudi Dončić, član Dallas Mavericksov, je lahko v minuli sezoni podrobno spoznal vse napore rednega dela sezone, v katerem se je sicer izkazal in osvojil naslov najboljšega novinca. Veliko število tekem (82) in neprestano menjavanje časovnih pasov igralce primorajo v to, da spijo na letalih in se zanašajo, da bodo tudi v hotelih naleteli na udobne vzmetnice. Če ne gre, so tu dodatki hormona melatonin, ki pomaga pri uravnavanju bioritma ...

Medijska hiša ESPNje v poglobljenem prispevku pred začetkom nove sezone, v kateri bodo nastopili trije slovenski košarkarji ( Goran Dragić , Luka Dončić in Vlatko Čančar ), odprla "Pandorino skrinjico": spanje oziroma pomanjkanje le-tega med košarkarji v NBA.

Dvakrat okoli sveta

Dober spanec je, kot je dejal že Whiteside, ključnega pomena, a 30-letni član Portland Trail Blazersov razkriva, da je na trenutke "nemogoče". Kot rečeno košarkarji v šestih mesecih odigrajo 82 tekem in preletijo več kot 80.000 kilometrov na leto (v povprečju 402 kilometra na dan v 25 zaporednih tednih). Španski dnevnik AS, ki je povzel prispevek ESPN, poroča, da je to dovolj, da bi dvakrat obkrožili zemeljsko oblo. Med dvema tekmama v povprečju mineta dobra dva dneva (2,07), nekateri specialisti naj bi ob zbiranju podatkov že dejali, da gre za "tiho nadlogo" NBA.

Vodstvo tekmovanja je sicer poskusilo omiliti težave s spremembami igralnega razporeda, izboljšanjem kakovosti letov in večji količini vloženega dela na psihični pripravi košarkarjev, a eden od virov iz NBA je pomanjkanje spanca označil za "veliko težavo brez rešitve" oziroma "majhno, grdo skrivnost, ki jo v resnici vsi poznajo".

Harris: Govorili bomo enako kot o pretresih možganov v NFL

"Menim, da bo v nekaj letih pomanjkanje spanca težava, o kateri bomo govorili enako, kot se je govorilo o pretresih možganov v NFL,"je napovedal Tobias Harris, ki je tako kot Whiteside spregovoril za ESPN. Številni udarci v glavo in težave, ki zaradi tega pestijo igralce ameriškega nogometa, so namreč šele v zadnjih letih priplavale na površje in poskrbele za vsesplošno debato ter nekatere izboljšave.

Specialist za športno zmogljivost in nevropsiholog Timothy Royer, ki trenutno sodeluje z Memphis Grizzliesi, je v tej smeri izpostavil težave, ki jih imajo igralci zaradi pomanjkanja spanca ne le na igriščih, temveč tudi za domačimi štirimi stenami.

'Povzroča poškodbe in skrajšuje njihova življenja'

"Nobeno podjetje na svetu ne spreminja delavnikov svojih delavcev tako, kot to počnemo v NBA,"pravi Royer. Svetovna zdravstvena organizacija je neprestano menjavanje urnikov spanca zaradi spremenljivega delovnika nedavno izpostavila kot enega od povzročiteljev raka in Royer si glede tega ne zatiska oči.

"Menim, da to ni le ovira za predstave igralcev. Govorimo o nečemu, kar povzroča poškodbe in skrajšuje njihova življenja," je še dejal Royer.