Temnopoltega košarkarja zamenjali za migranta in poklicali policijo

Chavaughn Lewis je v letošnji sezoni prestopil v vrste HKK Široki, ki ga zastopa tako v bosansko-hercegovskem prvenstvu kot tudi v ligi ABA. V domačem tekmovanju mu gre s soigralci trenutno odlično, s štirimi zmagami in enim samim porazom zasedajo sam vrh. V regionalni ligi pa jim gre bolje od ljubljanske Cedevite Olimpije, ki so jo premagali s 70:69. Lewis je zmajem nasul 15 točk, na splošno pa na začetku sezone kaže dobre predstave.

A te očitno niso bile dovolj, da bi si prislužil prepoznavnost v kraju, kjer živi – Kočarin. Vasico, ki spada v občino Široki Brijeg, je v četrtek zadela nadvse smešna nezgoda. Lewis se je v zgodnjih jutranjih urah pripravljal na prihajajočo tekmo s Crveno zvezdo. Eden od mimoidočih je Američana opazil in mislil, da je videl migranta. O tem je seveda nemudoma obvestil policijo, ki pa ji seveda ni bilo treba intervenirati.

"Nekateri dan začenjajo z jutranjo kavo, nekateri pa s pripravami na derbi s Crveno zvezdo," so šaljivo zapisali na enem od lokalnih Instagram profilov. Zapisali so tudi, da policijska postaja v Širokem Brijegu občane miri, da ni nikakršne potrebe po previdnosti, saj je šlo zgolj za nesporazum.