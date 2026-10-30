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Temnopoltega košarkarja zamenjali za migranta in poklicali policijo

Kočarin, 30. 10. 2026 10.31 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Chavaughn Lewis

Jutranji tek po naselju Kočarin v Bosni in Hercegovini se je za Chavaughna Lewisa končal precej drugače, kot bi si želel. Eden od prebivalcev manjšega kraja ga je namreč zamenjal za migranta in poklical policijo. Lewis se je gibal po novonastalem pločniku, na katerega so v vasi očitno zelo ponosni. Vse skupaj se je končalo brez težav.

Chavaughn Lewis
Chavaughn Lewis
FOTO: Profimedia

Chavaughn Lewis je v letošnji sezoni prestopil v vrste HKK Široki, ki ga zastopa tako v bosansko-hercegovskem prvenstvu kot tudi v ligi ABA. V domačem tekmovanju mu gre s soigralci trenutno odlično, s štirimi zmagami in enim samim porazom zasedajo sam vrh. V regionalni ligi pa jim gre bolje od ljubljanske Cedevite Olimpije, ki so jo premagali s 70:69. Lewis je zmajem nasul 15 točk, na splošno pa na začetku sezone kaže dobre predstave.

A te očitno niso bile dovolj, da bi si prislužil prepoznavnost v kraju, kjer živi – Kočarin. Vasico, ki spada v občino Široki Brijeg, je v četrtek zadela nadvse smešna nezgoda. Lewis se je v zgodnjih jutranjih urah pripravljal na prihajajočo tekmo s Crveno zvezdo. Eden od mimoidočih je Američana opazil in mislil, da je videl migranta. O tem je seveda nemudoma obvestil policijo, ki pa ji seveda ni bilo treba intervenirati.

"Nekateri dan začenjajo z jutranjo kavo, nekateri pa s pripravami na derbi s Crveno zvezdo," so šaljivo zapisali na enem od lokalnih Instagram profilov. Zapisali so tudi, da policijska postaja v Širokem Brijegu občane miri, da ni nikakršne potrebe po previdnosti, saj je šlo zgolj za nesporazum.

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Chavaughn Lewis košarka bosna in hercegovina policija migrant

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KOMENTARJI3

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ananasmarjetka
30. 10. 2026 11.26
"nadvse smešna nezgoda" ja, smešna ja. njemu verjetno niti ne :)
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+1
1 0
taft007
30. 10. 2026 11.25
Pa to se mi redno dogaja, če nisem obrit tudi pri nas. So pa naši policisti vsaj pametni in vprašajo nekaj, da vidijo, če govoriš slovensko.
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+1
1 0
blef
30. 10. 2026 11.07
haha
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
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