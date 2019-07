Teodosić: Moramo ostati ponižni in verjeti v dober rezultat na Kitajskem

Miloš Teodosić se po NBA avanturi, nazadnje je branil barve Los Angeles Clippersov, vrača na staro celino, kjer bo od prihodnje sezone član bolonjskega Virtusa. Tako bo združil moči s selektorjem srbske izbrane vrste Aleksandrom Đorđevićem , ki že kuje načrte, kako presenetiti favorizirane ameriške košarkarje. "Če bi bili zgolj Američani tisti, na katere bomo morali biti pozorni na svetovnem prvenstvu, potem bi bila pot do nove medalje zelo preprosta. Tako pa ljudje pozabljajo, da je krog tistih, ki bodo kandidirali za najvišja mesta, precej širok. Turnir na Kitajskem bo zelo zahteven, ljubitelji košarke pa bodo zagotovo prišli na svoj račun,"pravi nekdanji organizator igre beograjskega FMP-ja, pirejskega Olympiakosa, moskovskega CSKA-ja in, kot že rečeno, nazadnje Los Angeles Clippersov.

Vesel, da je zopet v reprezentanci

"V primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom, na katerem zaradi poškodbe nisem igral, bomo imeli letos precej bolj uravnoteženo reprezentanco. V izbrano vrsto se vrača tudi Nikola Jokić, tu pa so še nekateri fantje, ki so v zadnjih dveh sezonah izjemno napredovali. Verjamem, da smo zmožni igrati odlično košarko. Da bo težko, zagotovo bo, a premoremo dovolj kakovosti, da se lahko enakovredno kosamo prav z vsako reprezentanco na svetu,"je optimističen 32-letni Valjevčan, ki se najbolje počuti prav v dresu z državnim grbom."Ko navlečeš nacionalni dres, so občutki posebni, drugačni. Ne dajo se primerjati s tistimi, ki jih doživljaš v klubskem dresu. Vesel sem, da se po dveh letih vračam v Evropo, in da bom znova lahko pomagal reprezentanci na velikem tekmovanju," se novega reprezentančnega izziva veseli Teodosić.



V novi klubski sezoni bo na presenečenje mnogih vodil igro nekdanjega velikana evropskega košarke, bolonjskega Virtusa. "Vsi dobro vemo, kaj pomeni ime Virtus v evropski klubski košarki. Gre za absolutnega velikana, ki se s počasnimi koraki vrača na pota stare slave. Sam bom skušal prispevati svoj delček v mozaik, ki bo imel kakovost za vidnejši rezultat tako na domači sceni kot tudi v evropskem tekmovanju," se je ob koncu k novi klubski sezoni ozrl Miloš Teodosić.