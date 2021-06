Terance Mann: kdo je igralec, ki je Clipperse popeljal v prvi finale zahoda v njihovi zgodovini

Letošnjo sezono lige NBA, ki je potekala v skrajšani verziji (72 tekem namesto 82 v rednem delu), so najbolj zaznamovale poškodbe in pandemija covid-19. Denver Nuggetsi so v končnici bili izgubljeni brez organizatorja Jamala Murrayja, ki bo zaradi poškodbe kolena, ki jo je doživel aprila letos izven košarkarskih dvoran najbrž tudi dobršen del prihodnje sezone. Med zvezdniki so občuten del na seznamu poškodovanih preživeli tudi James Harden, Kevin Durant (oba Brooklyn Nets), Lebron James (LA Lakers) in Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Jezerniki so po poškodbi ramena igralca Phoenix Sunsov, Chrisa Paula na prvi tekmi serije bili veliki favoriti za napredovanje v polfinale zahoda. Vse do poškodbe dimelj zvezdnika Lakersov Anthonyja Davisa v četrti tekmi serije. Do takrat se je Chris Paul že vrnil na igrišče in Sunsi so prepričljivo zmagali zadnji dve tekmi serije in napredovali.

Paul bo zdaj znova do nadaljnega odsoten z igrišč, ker je po navodilih lige vstopil v protokol za ohranjanja zdravlja in varnosti igralcev zaradi stika z vorusom covid-19. V prvi peterki ga bo v finalu zahoda proti LA Clippersom najbrž nadomestil Cameron Payne. A rezervni organizator igre ekipe iz Phoenixa ne bo glavni "nadomestni zvezdnik" na parketu med prvo tekmo finala v zahodni konferenci. Glavna "zvezda iz ozadja" bo 24-letni Terance Mann, ki so ga Clippersi izbrali, kot 48 igralca po vrsti na izboru leta 2019. Po Nikoli Jokiću (41. na izboru leta 2014), ki je postal MVP lige, je Mann že drugi igralec iz druge runde, ki je v zadnjih tednih šokiral ligo NBA. Po poškodbi največjega zvezdnika ekipe iz Kalifornije Kawhija Leonarda, je na zadnjih dveh tekmah serije proti jezernikom dosegel kar 52 točk. To je kar šest točk več, kot jih je dosegel na prejšnjih 24 tekmah, ki jih je igral v končnici v dosedanji karieri.