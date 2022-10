Tesen poraz Dallasa, Dončić zgrešil met za zmago

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA v New Orleansu ostali brez zmage, čeprav so v zadnji četrtini vodili vse do končnice. Prvi mož Dallasa Luka Dončić je prikazal blestečo predstavo in dosegel 37 točk, enajst skokov in sedem podaj, a to vseeno to ni bilo dovolj za zmago nad oslabljenimi pelikani, ki so doma slavili s 113:111. Ljubljančan je ob izteku tekme zgrešil met za zmago Teksašanov.

Trey Murphy III za pelikane, pri katerih sta manjkala tudi ključna igralca prve peterke Brandon Ingram in Zion Williamson, tokrat ni znal zgrešiti, kar osem košarkarjev domače ekipe pa je doseglo vsaj deset točk. Murphy je zadel vseh osem metov iz igre za skupno 22 točk. "Res je bila zabavna tekma. Vsi smo se vključili, bilo je veliko dobre energije tako na igrišču kot na klopi. Všeč mi je biti del te ekipe, ker vsak igralec razume našo timsko miselnost. Lahko smo ponosni na današnjo zmago," je dejal Murphy. Čeprav je Luka Dončić štiri sekunde pred koncem tekme popeljal Dallas na zgolj točko zaostanka, se je njegov poskus z razdalje, ki bi Dallasu prinesel zmago, odbil od obroča. Triindvajsetletni Slovenec je lahko po zgrešenem metu le nemočno zmajeval z glavo. Spencer Dinwiddie je za teksaško ekipo dodal 24 točk, nekdanji pelikan Christian Wood pa 23. Po tekmi je Wood priznal, da so Teksašani podcenjevali tekmeca: "Prehitro se nam je zdelo, da imamo zmago v žepu, da se tekmec ne more vrniti." Dallas je na 12 medsebojnih obračunih komaj drugič izgubil proti New Orleansu. Naslednja tekma v prvenstvu NBA ga čaka v četrtek, ko bo gostoval pri Brooklynu. Izidi:

New Orleans – Dallas 113:111 (40:31, 26:33, 21:25, 26:22)

Luka Dončić 37 (met za 2: 13/17, met za 3: 2/12, prosti meti: 3:5, enajst skokov in sedem podaj v 36 minutah). Washington Wizards - Detroit Pistons 120:99 Oklahoma City Thunder - LA Clippers 108:94 Phoenix Suns - Golden State Warriors 134:105