Tesen poraz Denverja, Čančarju bolj izdatna minutaža

Najučinkovitejša igralca domače ekipe sta bilaJamal Murrays 34 točkami in Srb Nikola Jokić s 24 točkami in 11 skoki, v zasedbi iz ameriške prestolnice pa sta blestela Bradley Beal s 33 točkami ter Russell Westbrook, ki je dosegel 155. trojni dvojček v karieri. Tekmo je končal s 16 točkami ter po desetimi skoki in asistencami.

Izidi:

Philadelphia 76ers- Dallas Mavericks 111:97

(Luka Dončić 19 točk, 4 podaje, 3 skoki in 3 blokade v 29:35 minute za Dallas)

Brooklyn Nets - Orlando Magic 129:92

New York Knicks - Sacramento Kings 140:121

Memphis Grizzlies - LA Clippers 122:94

Denver Nuggets -Washington Wizards 110:112

(Vlatko Čančar 3 točke in 1 podaja v 9:43 minute z Denver)

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 129:125