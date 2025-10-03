Tesen poraz Ilirije na uvodu v ligo Aba

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je odigrala dva različna polčasa. V prvem je bila večino časa v zaostanku, v nadaljevanje pa je krenila veliko bolj hrabro in napadalno ter z delnim izidom 23:4 prevzela vodstvo (60:55).

Odločitev o zmagovalcu je padla v zaključku tekme. Pet minut pred koncem je Ilirija vodila 77:71, v zadnjo minuto pa sta ekipi vstopili poravnani. Odločilno vlogo pri Dunajčanih sta odigrala slovenski košarkar Gregor Glas, ki je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, ter Tekele Cotton, ki je tri sekunde pred iztekom časa dosegel koš za zmago. V zadnjem napadu je za Ilirijo poskusil Robert Jurković, vendar je bil premalo natančen.