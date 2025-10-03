Tesen poraz Ilirije na uvodu v ligo Aba

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je odigrala dva različna polčasa. V prvem je bila večino časa v zaostanku, v nadaljevanje pa je krenila veliko bolj hrabro in napadalno ter z delnim izidom 23:4 prevzela vodstvo (60:55).
Odločitev o zmagovalcu je padla v zaključku tekme. Pet minut pred koncem je Ilirija vodila 77:71, v zadnjo minuto pa sta ekipi vstopili poravnani. Odločilno vlogo pri Dunajčanih sta odigrala slovenski košarkar Gregor Glas, ki je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, ter Tekele Cotton, ki je tri sekunde pred iztekom časa dosegel koš za zmago. V zadnjem napadu je za Ilirijo poskusil Robert Jurković, vendar je bil premalo natančen.
Jurković je bil s 17 točkami (trojke 5:6) drugi strelec Ilirije, 21 jih je dosegel Wendell Jerome Green (8 podaj), 14 pa Edo Murić.
Ljubljančani bo v novi sezoni, ki bo potekala po spremenjenem sistemu, saj v ligi Aba zdaj nastopa 18 ekip razdeljenih v dve skupini, igrali v skupini B skupaj s Crveno zvezdo, Budućnostjo, Spartakom, Bosno, Mego, Zadarom, Dunajom in Cedevito Olimpijo. Naslednjo nedeljo, 12. oktobra, bodo gostili Zadar.
