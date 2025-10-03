Svetli način
Košarka

Tesen poraz Ilirije na uvodu v ligo Aba

Dunaj, 03. 10. 2025 23.30 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Košarkarji Ilirije so odigrali zgodovinsko prvo tekmo v ligi Aba in prav tako pri novincu v regionalnem tekmovanju z Dunaja po napeti končnici klonili s 84:85.

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je odigrala dva različna polčasa. V prvem je bila večino časa v zaostanku, v nadaljevanje pa je krenila veliko bolj hrabro in napadalno ter z delnim izidom 23:4 prevzela vodstvo (60:55).

Odločitev o zmagovalcu je padla v zaključku tekme. Pet minut pred koncem je Ilirija vodila 77:71, v zadnjo minuto pa sta ekipi vstopili poravnani. Odločilno vlogo pri Dunajčanih sta odigrala slovenski košarkar Gregor Glas, ki je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, ter Tekele Cotton, ki je tri sekunde pred iztekom časa dosegel koš za zmago. V zadnjem napadu je za Ilirijo poskusil Robert Jurković, vendar je bil premalo natančen.

Dunaj – Ilirija
Dunaj – Ilirija FOTO: ABA liga

Jurković je bil s 17 točkami (trojke 5:6) drugi strelec Ilirije, 21 jih je dosegel Wendell Jerome Green (8 podaj), 14 pa Edo Murić.

Ljubljančani bo v novi sezoni, ki bo potekala po spremenjenem sistemu, saj v ligi Aba zdaj nastopa 18 ekip razdeljenih v dve skupini, igrali v skupini B skupaj s Crveno zvezdo, Budućnostjo, Spartakom, Bosno, Mego, Zadarom, Dunajom in Cedevito Olimpijo. Naslednjo nedeljo, 12. oktobra, bodo gostili Zadar.

yanay
04. 10. 2025 09.12
+2
Škoda za Ilirijo, da je v zadnji polčas vstopila s premalo koncentracije. Nekaj drobnih in nepotrebnih napak je bilo dovolj, da so se domači pobrali in zmagali. Igralcem Ilirije drugače nimamo kaj očitati, saj so se zgledno borili in nudili dostojen odpor, ki bi bil kaj lahko nagrajen tudi z zmago. Prvenstva so se šele začela in mnoge ekipe še iščejo tisto pravo tekmovalno formo, ki pomeni konstantnost.
ODGOVORI
2 0
