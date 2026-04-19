Ilirija domače nastope v ligi ABA sklenila s porazom

Junak dvoboja je bil zlati slovenski reprezentant z eurobasketa 2017 Matic Rebec , ki je Studentskemu centru priigral pomembno zmago v boju za obstanek. Ko je igro zaradi petih osebnih napak v 35. minuti zapustil najboljši strelec gostov Nikola Pavlićević , je Rebec prevzel odgovornost in v zadnjih dveh minutah tekme zadel dve ključni trojki, ki sta Črnogorce vrnili iz zaostanka 65:70.

Ob tem je Rebec poskrbel še za dramo do zadnje sekunde, saj je sedem sekund pred iztekom časa zgrešil dva prosta meta, ki sta Perspektivi Iliriji omogočila zadnji napad za zmago, vendar je bil Wendell Green zaustavljen pri prodoru pod koš.

Rebec je dosegel 14 točk ob 33,3% metu s črte prostih metov (3:9), pri domačih pa sta bila najučinkovitejša Boban Marjanović s 17 točkami (12 skokov) in Tim Tomažič (15 točk).