Tesen poraz Miamija: Dragić v 20 minutah prispeval šest točk

Košarkarji ekipe Miami Heat so v svoji drugi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem severnoameriške lige NBA igrali z Utah Jazz in tesno izgubili. Rezultat je bil 101 : 99 za Utah. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je za vročico v 20 minutah in pol dosegel šest točk, šest podaj in dva skoka.

icon-expand Kelly Olynyk (na sredini) je bil najbolj razpoložen košarkar vročice. FOTO: AP Pri Miamiju, ki je dobil prvo od treh pripravljalnih tekem, sta s 27 oziroma 20 točkami izstopala Kelly Olynyk inTyler Herro. Na drugi strani je za tekmece 21 točk dosegel Rudy Gobert. Slabi dve minuti pred koncem igre je Miami povedel s 97 : 96, potem ko je Gabe Vincent zadel oba prosta meta. Nato pa so košarkarji Utaha dosegli pet zaporednih točk in minuto in trinajst sekund pred koncem povedli s 101 : 97. Prednosti do konca niso več izpustili iz rok, končni izid pa je z zadetima prostima metoma pol minute pred koncem postavil Chris Silva. Solomon Hill je čisto ob koncu tekme poskušal z metom za tri točke, a je bil neuspešen. Redni del sezone se bo v Disneyjevem športnem kompleksu na Floridi nadaljeval 30. julija. Prav tako je izgubila ekipa Denver Nuggets, v kateri Vlatka Čančarja ni bilo v postavi. Moštvo New Orleans Pelicans je bilo boljše s 119 : 104. Nickeil Alexander-Walker je za zmagovalce dosegel 21 točk, pri Denverju je bil najboljši strelec Troy Daniels (28 točk).