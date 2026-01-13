'Težava je v slabem metu, v tem smo med najslabšimi v ligi'

"Ničesar nismo mogli zadeti, tako preprosto je razložiti vse skupaj," je po tekmi, vidno slabe volje, novinarjem hitel razlagati vse bolj zaskrbljeni strateg Lakersov JJ Redick.

"Čeprav so bili tokratni tekmeci v dozdajšnjem delu sezone še skromnejši pri metu iz igre od našega moštva, smo jih na tej tekmi uspeli še preseči. V negativnem smislu, jasno. Sacramento je bil razpoložen za igro, veliko metov so zadeli, ki jih mi na žalost nismo. Ustvarili smo si veliko priložnosti, toda nismo jih spremenili v točke. Če imaš odprt met, moraš metati in tudi zadeti," je nadaljeval 41-letni košarkarski strokovnjak.