Težava Luke Dončića: zaključevanje tekem

Po prvih rezultatih glasovanja za tekmo zvezd je Luka Dončić na samem vrhu. Pred LeBronom Jamesom , pred Giannisom Antetokounmpom in pred Jamesom Hardnom . Lani se mu je ta prestižni dogodek po mnenju mnogih nepravično izmuznil, letos se mu nikakor ne bo. Kar pa nikakor ni presenetljivo, če pogledamo, kakšen preskok je 20-letnik storil v primerjavi s prvim letom v ligi NBA. Dončić dosega osem in pol točke, tri asistence in dva skoka več kot v lanski sezoni. Svoji igri je dodal nove dimenzije, nasprotnikove obrambe pogosto vseh 48 minut ne najdejo pravega odgovora zanj, že štirikrat je presegal mejo 40 točk. A kljub temu ima zlati član slovenske reprezentance iz leta 2017 hibo, ki je v lanski sezoni vsaj na papirju ni imel. Govora je o zadnjih minutah, ko je Dončić občutno manj učinkovit kot sicer.

LeBron še slabši A treba je vedeti, da Dončić kot najboljši igralec svoje ekipe upravičeno prevzema največ odgovornosti, ob tem pa ga nasprotnikovi obrambni košarkarji večkrat podvajajo, kar se v prvih treh četrtinah redko dogaja. To je bilo lepo razvidno na nedavni tekmi z Denverjem, ko so v zadnjem napadu Jokić in soigralci storili vse, da naš reprezentant ne bi prišel do meta. Dodati je treba tudi, da so nekateri košarkarji najvišjega kova še manj učinkoviti, ko gre za zaključke srečanj. LeBron James , denimo, igra v povprečju skoraj štiri minute, dosega pa le dobri dve točki (2,1). Njegov odstotek zadetih košev je le 28,9, trojke pa – verjeli ali ne – meče zgolj 11-odstotno. Dončića ameriški mediji radi primerjajo s Traejem Youngom , ki v 'clutch' minutah tudi ni veliko boljši. Član skobcev iz Atlante v tovrstnih situacijah dosega 3,4 točke (11. mesto med vsemi, op. a.), ob 35-odstotnem metu iz igre.

Trofeja za košarkarja, ki je najbolj napredoval? Za naziv "Most Improved Player" (MIP, igralec, ki se je najbolj izboljšal, op. a.), s katerim se je leta 2014 že okitil Goran Dragić , je letos prvi favorit Devonte’ Graham . Organizator igre Charlotte Hornetsov v primerjavi z lansko sezono dosega kar 14 točk in 5 asistenc več, a ta nagrada je v prejšnjih letih pripadla tudi košarkarjem, ki niti približno niso naredili takšnega preskoka. Lanskoletni zmagovalec Pascal Siakam je v sezoni 2018/2019 dosegal 8,2 točke in 1,1 skoka več kot pred tem, medtem ko je pri asistencah napredoval zgolj za 0,5. Še pred tem je naziv MIP prejel Victor Oladipo , ki je doživel podoben napredek kot Siakam – 7,2 točke, 1,7 asistence in 0,9 skoka več. Če Dončić ne bi že v svoji drugi sezoni bil tako dober, da ga stavnice uvrščajo v sam vrh med kandidatov za najkoristnejšega igralca, bi zagotovo veljal tudi za enega od favorit za naziv MIP.

"Vsakemu igralcu, ki ne igra, je težko. Ampak moram biti potrpežljiv, pameten in čakati na svojo priložnost," je naši dopisnici Tadeji Lampret v Dallasu povedal Vlatko Čančar. "Če sva se srečala z Dončićem? Gotovo se bova pred tekmo, žal včeraj zaradi obveznosti nismo imeli časa, ampak imaš socialna omrežja in lahko se slišiš kadarkoli. Predstave Dončića in Gorana Dragića v tej sezoni? Tudi, če bi hotel, si jima ne bi mogel izogniti. Goran je tako ali tako že dolgo časa kvaliteta, dolgo je že v NBA, Luka pa dokazuje, da bo tudi on glavno ime NBA-lige," še dodaja zlati slovenski reprezentant z EuroBasketa 2017.

Malone: Hudičevo dober igralec je

Trener Denverja Malone pa je povedal: "Mislim, da je Luka tretji strelec, nekje dvajseti v skokih in tretji po številu podaj. Lahko te premaga na toliko različnih načinov. Neomejen doseg ima, mislim pa, da ga od ostalih loči njegova sposobnost ustvarjanja igre. Ko odraščaš, ti nekateri trenerji povedo: 'Ne telegrafiraj podaj!' On ne telegrafira ničesar. Gleda te in poda. Obrambo ves čas drži na prstih, ti pa moraš poskusiti biti zgoraj, ga odpeljati v gnečo, visoko mahati z rokami, mu včasih tudi poskusiti odvzeti žogo iz rok in upati, da drugi ne bodo zadevali. Upajmo, da nam bo ta niz treh tekem uspelo ohraniti v pravi smeri, ker je hudičevo dober igralec, človek! In bolj pomembno: res ga je zabavno gledati. Ko se pripravljaš na določene ekipe, me je po eni strani pošteno strah, češ: 'Kako hudiča bom ustavil tega tipa?' Po drugi strani pa kot trener in privrženec te igre rečem: 'Človek, ta tip je nekaj posebnega!' Tu imajo res izvrstnega mladega talenta."



Malonea so vprašali tudi, kaj si misli o izjemnem napredku Dončića v primerjavi s prvo sezono in temu, če se mu zdi pretirano, da ga omenjajo kot možnega kandidata za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela.

'Luka in Nikola izboljšata vse soigralce, to pa je zame definicija veličine'

"Mislim, da LeBron, ki sem ga treniral pet let v Clevelandu ... Od prvega do drugega leta je ekipo, ki ni igrala končnice, spremenil v ekipo za končnice. Ker sem bil nekako del tega in to spremljal na dnevni ravni, je on tisti tip, ki mi pade na pamet,"je o igralcih, ki ga spominjajo na Dončića, povedal Malone.

"Bolj nedavno tudi pri nas v Denverju to, kar uspeva Nikoli Jokiću. Imel je solidno prvo sezono kot novinec, v drugem letu pa je postal temelj franšize in nekdo, okoli katerega smo zgradili franšizo. Ko dosegaš številke, kakršne dosega Luka, torej vsak večer trojni dvojček, bolj pomembno pa, ker zmagujejo ... Ja, mislim, da je definitivno tip, ki bi moral biti del razprav (za nagrado MVP, op. a.). Kar mi je pri njem všeč, morda sem pristranski, ker sem sin trenerja, a všeč so mi igralci, ki vse ostale naredijo boljše. To počneta Luka in Nikola, izboljšata vse soigralce, to pa je zame definicija veličine,"je še dejal Malone.

*V 'clutch' statistiki so upoštevani le košarkarji, ki so odigrali vsaj pet takšnih tekem