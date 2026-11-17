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Po treh zaporednih gostovanjih se ljubljanska zasedba vrača pred domače navijače. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so v Čačku in Rostocku slavili zmagi, v nedeljo pa so v Beogradu s 83:94 izgubili proti Crveni zvezdi Meridianbet. S tem se je končal niz štirih zaporednih uspehov v vseh tekmovanjih, v evropskem pokalu pa bodo Ljubljančani v sredo lovili tretjo zmago v nizu.

Cedevita Olimpija je po sedmih evropskih preizkušnjah pri dveh zmagah in petih porazih ter zaseda šesto mesto v skupini A. Burgos ima zmago manj in je osmi, njegov edini dosedanji evropski uspeh pa je prav zmaga nad zmaji na prvi medsebojni tekmi. Sredin obračun bo zato pomembna priložnost za Ljubljančane, da izboljšajo svoj položaj pred nadaljevanjem rednega dela.

Cedevita Olimpija lovi tretjo zaporedno evropsko zmago. FOTO: Damjan Žibert

"Burgos je dobro začel špansko prvenstvo, trenutno pa se sooča z nekaj težavami in bo zaradi odsotnosti igralcev nekoliko oslabljen. Gre za zelo atletsko moštvo, ki igra agresivno obrambo. Pomembno bo, da dobimo igro v skoku in izkoristimo prednosti, ki jih imamo na nekaterih položajih. Žal bomo še nekaj časa pogrešali enega naših zelo pomembnih igralcev, Noaha Kirkwooda, zato so težave na krilnem položaju še vedno prisotne. Kljub temu smo se že naučili igrati tudi brez posameznih košarkarjev. Na pripravo je vplivalo tudi potovanje iz Beograda. V Ljubljano smo se vrnili v ponedeljek po tekmi, v torek opravili trening, pred tekmo pa nas čaka še zadnji. Časa za pripravo ni veliko, zato se bomo morali hitro prilagoditi," je pred sredinim obračunom za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Burgos se trenutno sooča z zahtevnim obdobjem, zato pričakujemo, da bo na igrišče stopil zelo odločno in z veliko željo po zmagi. Vemo, kako je, ko se znajdeš v nizu porazov. Na njihovo energijo in fizično igro moramo biti pripravljeni ter vsiliti svoj način igre. Če nam to uspe, bomo v dobrem položaju. Začetek sezone za nas ni bil takšen, kot smo si želeli, zdaj pa smo ujeli boljši ritem tako v Ligi ABA kot v EuroCupu. Pomembno je, da ostanemo samozavestni in se osredotočimo na vsako tekmo posebej. Še vedno imamo veliko prostora za napredek in nismo še izoblikovana ekipa. Vsak dan moramo trdo delati, izboljševati svojo igro in se povezovati kot moštvo. Z vsako zmago je vzdušje v garderobi boljše, ekipa pa vse bolj povezana. Na tekmi se bomo morali osredotočiti na vsako posest in se boriti za vsako posebej. Če nam bo to uspelo, bomo na dobri poti do zmage," pa je pred dvobojem v Stožicah povedal Matthew Hurt.

Matthew Hurt FOTO: Damjan Žibert

Cedevita Olimpija in Recoletas Salud San Pablo Burgos sta prvo polovico rednega dela BKT EuroCupa zaključila z različnima rezultatskima nizoma. Ljubljančani so po petih uvodnih porazih premagali Baglietto Derthono Tortona in Rostock Seawolves, Španci pa so po uspehu v prvem krogu nanizali šest porazov.

Zmaji so evropsko sezono začeli s porazi proti Burgosu, Hapoelu Jerusalem, Rigi Zelli, Le Mansu in Arisu. Prvo zmago so dočakali v Stožicah, kjer so po podaljšku s 73:71 premagali Derthono, nato pa v Rostocku slavili z 88:71. Na nemškem severu je Urban Kroflič dosegel 18 točk ter dodal po štiri skoke in asistence, Rihards Lomažs pa je prispeval 16 točk.

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Ljubljančani so zadnjo preizkušnjo pred vrnitvijo v Stožice odigrali v nedeljo v Beogradu. Proti Crveni zvezdi Meridianbet so se po zaostanku večkrat vrnili v igro in v zadnji četrtini po košu Anthonyja Cowana ml. izenačili na 69:69. Zaključek je pripadel domačinom, ki so zmagali s 94:83. Cowan ml. je zbral 20 točk, Kroflič 18 in Matthew Hurt 13. Cedevita Olimpija ima po sedmih odigranih tekmah regionalnega tekmovanja štiri zmage in tri poraze.

Burgos dobil prvi obračun, a od takrat se je marsikaj spremenilo

V dosedanjem delu EuroCupa je med ljubljanskimi strelci v ospredju Lomažs s povprečjem 12,6 točke, sledita Cowan z 11,7 in Hurt z 11,6 točke na tekmo. Vsi trije imajo v statističnem pregledu zabeleženih sedem nastopov. David Škara na sedmih tekmah v povprečju zbere 5,3 skoka, Cowan pa 2,6 asistence. Burgos pod vodstvom Porfija Fisaca po uvodni zmagi nad Cedevito Olimpijo ni več našel poti do evropskega uspeha. Izgubil je proti Arisu, Hapoelu Jerusalem, Derthoni, Rigi Zelli, Rostocku in nazadnje Le Mansu. Na vseh treh dosedanjih evropskih gostovanjih je ostal brez zmage.

David Škara FOTO: Aljoša Kravanja

V Franciji je Burgos minulo sredo izgubil z 80:88, čeprav je v prvi četrtini vodil že s 13 točkami razlike. Ob polčasu je bil rezultat izenačen na 45:45, Le Mans pa je prednost osmih točk ustvaril v tretji četrtini in jo zadržal do konca. Chase Audige je za goste dosegel 26 točk, med njimi šest trojk, ter dodal štiri asistence. Dani Diez je tekmo končal z 18 točkami in 12 skoki.

Najboljši strelec Burgosa v EuroCupu je DJ Steward, ki je na šestih nastopih v povprečju dosegel 17,0 točke. Audige na sedmih tekmah prispeva 11,6 točke, Sekou Doumbouya pa 9,3 točke in 5,6 skoka. Žiga Samar je na petih nastopih zbral povprečno 4,6 asistence. Španska zasedba ima ob tem težave s poškodbami: klub je pri Samarju potrdil izpah leve rame, pri Stewardu pa poškodbo zadnje stegenske mišice leve noge.

Vlatko Čančar FOTO: Profimedia

Zadnjo tekmo španskega prvenstva je Burgos odigral v soboto, ko je pri Riu Breoganu izgubil s 110:119. Po prvi četrtini je vodil s 27:19, ob polčasu pa zaostajal z 38:47. V izjemno učinkoviti tretji četrtini sta ekipi skupaj dosegli kar 83 točk. Gostje so se v zadnjem delu približali na 90:92, vendar preobrata niso dokončali. Doumbouya je prispeval 24 točk, Audige 22, prvič v tej sezoni pa je za Burgos nastopil tudi Vlatko Čančar. Prvi medsebojni obračun v tej sezoni je 30. septembra v Burgosu pripadel gostiteljem s 85:81. Ljubljančani so v zaključku povedli z 79:78, domačini pa so odgovorili z nizom petih točk, ki ga je s pomembno trojko sklenil Steward. Ameriški branilec je dosegel 22 točk, Christian Sengfelder jih je dodal 14. Pri zmajih je bil z 22 točkami najučinkovitejši Lomažs, Hurt jih je prispeval 20, Cowan pa 15.