Težave v NBA: James zatrdil, da pred praznimi tribunami ne bo igral

LeBron James je blestel na težko pričakovanem obračunu Los Angeles Lakersov in Milwaukee Bucksov v dvorani Staples Center, toda po zmagi s 113:103 in 37 točkah, 8 skokih ter 7 podajah so bolj kot njegova predstava odmevale izjave o napovedanih ukrepih lige NBA, ki se več kot očitno pripravlja na možnost igranja tekem pred praznimi tribunami.

"Da bi igrali brez navijačev? Ne, to je nemogoče,"je zbranim medijem po tekmi povedal James. A po poročanju USA TODAYje to še kako mogoče, pod drobnogledom je predvsem prihajajoči derbi med Lakersi in Clippersi, potem ko je zvezna država Kalifornija zaradi širjenja in smrti zaradi okužb s koronavirusom že razglasila izredne razmere. Na zadnjih tekmah v Staples Centru, kjer domače dvoboje z ekipo Los Angeles Kings v ligi NHL sicer igra tudi slovenski reprezentant Anže Kopitar, imajo že nekaj tednov postavljene posebne sanitetne postaje.

'Igram za moje soigralce in igram za navijače'

"Ne bom igral!" je bil ob nadaljnjem izpraševanju medijev odločen James. "Zanje vendar igram. Igram za moje soigralce in igram za navijače. Okoli tega se vse vrti. Če pridem v dvorano, v njej pa ne bo navijačev, ne bom igral. Storijo lahko, kar hočejo."

Njegov soigralec Alex Caruso je bil previdnejši: "Lep privilegij je, da lahko igraš košarko. A rad bi živel še veliko, veliko let po tem. Če gre za legitimno stvar, ki jo je treba narediti, potem naj naredijo, kar je potrebno. Tako ali tako nas ljudje v precej večjem številu gledajo po televiziji."

V San Franciscu dodatni ukrepi

Končnica se sicer začne 18. aprila, zato bi vsakršno prestavljanje zadnjih tekem rednega dela sezone predstavljalo velik logistični zalogaj. Veliko težav je imelo vodstvo tekmovanja že po odpovedi mestnega derbija med Lakersi in Clippersi zaradi smrti legende Jezernikov Kobeja Bryanta.

Golden State Warriorsi, ki svoje domače tekme v tej sezoni prvič igrajo v San Franciscu, so sporočili, da bo njihova tekma s Philadelphia 76ersi, ki jo bo v dvorani Chase Center prenašala državna televizija, na sporedu po nespremenjenem urniku. Bojevniki naprošajo bolne navijače, naj ostanejo doma, v dvorani pa so namestili dodatne razkuževalce rok, več je tudi milnikov na straniščih. Delavci v Chase Centru bodo pred in po tekmah poskusili tudi očistiti vsa vrata, kljuke in dvigala.