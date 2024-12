Težave za Dallas: Dončić in Irving vprašljiva za tekmo s Clippersi

Med Dallasom in Los Angelesom se je v zadnjem obdobju razvilo manjše rivalstvo, ko sta se ekipi v zadnjih petih sezonah kar trikrat srečali v izločilnih bojih. Mavericksi in Clippersi si bodo po lanski seriji tekem v izločilnih bojih – s 4:2 so slavili Mavsi – v letošnji sezoni v petek ponoči prvič stali nasproti (z izjemo obračuna v pripravljalnem obdobju). V obeh taborih so pod vprašajem glavni zvezdniki, pri Dallasu Luka Dončić in Kyrie Irving, pri Los Angelesu pa Kawhi Leonard.

V letošnji sezoni se še ni pripetilo, da bi Dallas pogrešal tako Dončića kot tudi Irvinga. So pa Mavsi sicer v letošnji sezoni odigrali šest tekem brez Dončića, vknjižili so pet zmag in poraz, brez Irvinga pa zmago ter poraz.