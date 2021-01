Težave za slovenska dekleta: Grgića ne bo v Stožice, vajeti prevzema Duščak

Slovenska izbrana vrsta tudi tokrat ni ostala imuna na težave z okužbami na COVID-19. V minulem tednu je namreč koronavirus zašel v vrste celjskega kluba, tako da bodo tokratno reprezentančno akcijo primorani izpustitiLea Debeljak in Mojca Jelencter selektor Damir Grgić in njegov pomočnikJure Krajnc. Ne glede na to, da se jim bo desetdnevna karantena iztekla tik pred reprezentančnim zborom, jim FIBA protokol namreč ne omogoča vstopa v kvalifikacijski mehurček, saj bo od okužbe do začetka kvalifikacijskega cikla minilo premalo časa.



V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo reprezentanco vodil Slavko Duščak, pri delu pa mu bosta pomagala Predrag Radović ter trener za telesno pripravo Marko Dimnik. Reprezentančni štab je v minulih dneh dočakal izvide uvodnih testiranj košarkaric na koronavirus, ki v teh časih prav tako močno krojijo sestavo ekipe. Tako je znano, da bodo barve slovenske reprezentance na tekmi proti Bolgariji in Islandiji branile Nika Barič (Birevim Elezig, Turčija), Merisa Dautović (ŽKD Maribor), Zala Friškovec (KSC Szekszard), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rusija), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Španija), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln, Nemčija), Maruša Seničar (ŽKK Cinkarna Celje) in Tina Trebec (Montbrison, Francija). Pred dokončno zeleno lučjo za vstop v ljubljanski mehurček igralke in člane štaba, ki še nimajo prisotnih protiteles proti novemu koronavirusu, v petek čaka še drugo PCR testiranje. Poleg že omenjenih košarkaric celjskega kluba so s širšega seznama izpadle Tina Cvijanovič, Gala Kramžar in Urša Žibert. Po predhodnem dogovoru s selektorjem bo tokrat manjkala tudi naturalizirana reprezentantkaShante Evans.

Slovenke z nogo in pol že na EP 2021

Na lestvici kvalifikacijske skupine A s štirimi zmagami vodijo Slovenke, po dve zmagi in dva poraza so zbrale Grkinje in Bolgarke, zadnje Islandke pa še niso okusile slasti zmage. Slovenska reprezentanca je tako pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom z nogo in pol že uvrščena na evropsko prvenstvo leta 2021, saj bi jim morebitni tretji zaporedni nastop na prvenstvu Stare celine lahko preprečil le še čudežni razplet na preostalih tekmah v ljubljanskih Stožicah.