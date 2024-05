'V gosteh bo težko, ampak tam nam je že uspelo in lahko nam znova'

Dallas Mavericksi so kljub vodstvu večino tekme izgubili (100:96) četrti obračun z Oklahomo v drugem krogu končnice. Serija je zdaj izenačena na 2:2 in moštvi se vračata v Oklahomo, kjer bo peta tekma. Luka Dončić je ob vidnih težavah s poškodbo in dobri obrambi Oklahome ob slabem metu (6/20) tekmo zaključil z 18 točkami, 12 skoki in 10 podajami.

Drugi zvezdnik pri Dallasu Kyrie Irving je bil kljub dobri igri v obrambi v napadu neučinkovit, saj je ob zgolj štirih zadetih metih od 11 tekmo končal z devetimi točkami in devetimi podajami. Medtem ko se Luka Dončić že od začetka končnice ubada s poškodbami, Irving teh težav vsaj na prvi pogled nima. A Dončić meni, da je ključno vlogo pri njunih medlih predstavah odigrala tudi obramba Oklahome.

Luka Dončić

"Osredotočeni so na naju. Ko prodirava pod koš, se skoraj vseh pet njihovih košarkarjev vrne pod obroč. Po mojem mnenju je zelo zahtevno za naju," je izziv zanj in Irvinga opisal prvi zvezdnik Dallasa. Zmaga na četrti tekmi in vodstvo 3-1 za Dallas bi lahko bila že odločilna, saj je v zgodovini lige zgolj 13 moštvom od skupno 271 primerov na koncu uspel velik preobrat. Dallas je največ težav imel pri izvajanju prostih metov, saj jih je zadel zgolj 12 od 23. Oklahoma je na drugi strani zgrešila zgolj enega od 24. "Ne skrbi me. Morali bomo biti pripravljeni. Igrati bomo morali trdo, tako kot smo igrali danes. Danes smo igrali z veliko energije, ampak nekaj podrobnosti nas je stalo zmage. Morali bomo biti znova pripravljeni. Težko bo v gosteh, ampak tam nam je že uspelo in lahko nam znova uspe," je po bolečem porazu ostal optimističen Dončić.

Statistika obračuna Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder

"Na tekmah končnice ni nič udobnega," je težko delo kljub veselju priznal tudi trener Oklahome Mark Daigneault. "Mislil sem, da je naša sposobnost prenašanja težkih zgodnjih udarcev večja, a smo potrebovali kar nekaj časa. V četrtem delu se je potek nato obrnil na našo stran." Za Dallas je 21 točk in 12 skokov dosegel še P.J. Washington, Derrick Jones je dodal 17 točk. "Kljub zaostanku smo ostali v igri. Borili smo se za vsako posest žoge in na koncu zmagali. To smo letos nekajkrat že doživeli, a vsak od nas ima svojo nalogo v moštvu in mislim, da jih že vso sezono opravljamo na zelo visoki ravni," je po zmagi povedal Shai Gilgeous-Alexander. In da so bili košarkarji Oklahome vztrajnejši, potrjuje podatek, da so v zadnji četrtini dosegli kar 35 točk. Chet Holmgren je za zmagovalce dodal 18, Luguentz Dort pa 17 točk.

Statistična primerjava Luke Dončića, Kyireja Irvinga in Shaia Gilgousa-Alexandra

"To je bila verjetno najbolj pomembna tekma zame doslej v karieri," je še dodal najboljši strelec tekme, ki ve, da bi bil zaostanek 1:3 v zmagah težko dosegljiv, zdaj pa popoln preobrat ponuja domači parket. "Del moje odgovornosti je to, da prevzamem odgovornost za svoja dejanja. Kot ekipa pa mislim, da smo igrali dovolj dobro. Počnemo prave stvari v napadu, ampak jaz vsakič, ko grem mimo bloka, pred seboj vidim tri igralce. To me prisili v podaje. Lu Dort čuva Luko zelo tesno in fizično. Ko si v končnici je bolj zahtevno, mi pa bomo morali ostati agresivni in igrati pravilno. Midva z Luko bova morala igrati en z drugimi in ostali nama bodo sledili. Moram pohvaliti svoje soigralce, ki so reševali ne zgolj mene, ampak tudi Luko," je po tekmi dejal Kyrie Irving.

