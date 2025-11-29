Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu'

Ljubljana, 29. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J. , S.M.
Komentarji
14

Košarkarji Slovenije so z bolečim porazom začeli kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti 2027 v Katarju. Pred domačo publiko v dvorani Bonifika v Kopru so po podaljšku izgubili z Estonijo s 93:94. Na drugo tekmo kvalifikacij, ki je na sporedu v ponedeljek na Švedskem, se Slovenija podaja brez kapetana Gregorja Hrovata.

Več videovsebin
  • Pogovor z Gregorjem Glasom po Estoniji
    01:31
    Pogovor z Gregorjem Glasom po Estoniji
  • Pogovor z Gregorjem Hrovatom po Estoniji
    00:21
    Pogovor z Gregorjem Hrovatom po Estoniji
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po uvodnem dnevu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2027, ki je postregel z zelo razburljivimi tekmami ter nekaj presenečenji, je izjemno pomembna prva tekma čakala tudi slovensko reprezentanco. Na drugi strani je stala reprezentanca Estonije, ki se je v zadnjih letih večkrat izkazala za neugodno ekipo. Njeno kakovost je tako leta 2023 občutila tudi pomlajena zasedba naše reprezentance.

Gregor Glas in Aleksander Sekulić
Gregor Glas in Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert

In četa Aleksandra Sekulića se je s pomlajeno zasedbo podala tudi v aktualne kvalifikacije. 

Svetla točka reprezentance je bil Stefan Joksimović, ki je pred dnevi praznoval 17. rojstni dan in ki je postal najmlajši debitant v državni selekciji. V 22 minutah na parketu je dosegel devet točk.

Med petnajsterico izbrancev je namreč le šest igralcev, ki je slovenske barve branilo na letošnjem evropskem prvenstvu in nikogar, ki se je leta 2017 v Istanbulu veselil naslova evropskega prvaka. Slovenija je imela proti Estoniji zmago praktično že v žepu, saj je 18 sekund pred koncem vodila s štirimi točkami, a je nato najprej dovolila koš Estoncem, nato pa še izgubila žogo in bila kaznovana s trojko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poraz na uvodni tekmi je slaba popotnica za slovensko reprezentanco, ki bo v ponedeljek odigrala še drugo tekmo v novembrskem ciklu kvalifikacij. Za konec uvodnega cikla kvalifikacij bo Slovenija v ponedeljek ob 19. uri gostovala v Göteborgu. Slovenci pa bodo na Švedsko potovali brez Gregorja Hrovata. Iz Francije je namreč prišla potrditev, da Dijon ni prestavil torkove tekme francoskega pokala, zato se mora Koprčan vrniti k delodajalcu. 

Žiga Samar je bil v obeh končnicah, tako v rednem delu kot v podaljšku, vselej s slabimi rešitvami.
Žiga Samar je bil v obeh končnicah, tako v rednem delu kot v podaljšku, vselej s slabimi rešitvami. FOTO: Damjan Žibert

"Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu. Zmago smo imeli že dvakrat v žepu, a nato nezbrano odigrali sklepne sekunde. Prevzemam del odgovornosti za slabo odigrano končnico. Smo mlada ekipa, ki se še uči in ki dela napake. Zagotovo je težko začeti kvalifikacije na ta način, a pred nami je še pet tekem, ki jih moramo odigrati čim bolje," je dejal kapetan Slovencev Hrovat. 

Preberi še Čudež v Londonu: v devetih sekundah dosegli devet točk in zmagali

"Za nas je bila ta tekma pravi test, saj smo imeli veliko sprememb v postavi, hkrati pa smo igrali proti ekipi, ki igra zelo agresivno košarko. Dvakrat smo imeli zmago na dosegu roke, a smo naredili preveč napak in izpustili iz rok dve pomembni točki. V ekipi imamo veliko težav, Rok Radović je prišel bolan, Gregor Hrovat pa ne bo šel z nami na Švedsko, saj se mora vrniti v svoj klub v Francijo," pa je povedal selektor Aleksander Sekulić. 

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Sistem kvalifikacij za nastop na največjem košarkarskem tekmovanju na svetu, ki ga je FIBA uvedla leta 2017, ostaja nespremenjen. V obdobju od novembra 2025 do marca 2027 bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, ki se bodo istočasno odvijala v Afriki, Ameriki, Aziji (vključno z Oceanijo) in Evropi. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip.

košarka slovenija
Naslednji članek

Dončić se je na tekmo pripeljal v najhitrejšem cestnem avtomobilu na svetu

Naslednji članek

Čudež v Londonu: v devetih sekundah dosegli devet točk in zmagali

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Finfer
29. 11. 2025 09.17
+1
svetovno prvenstvo bodo videli kot gledalci pa še za to bodo morali zbirati zamaške da bodo dobili denar za vstopnice !!
ODGOVORI
1 0
barjan?ek1
29. 11. 2025 09.14
+1
Propadamo kot Cro košarka. In noben tega ne vidi. Imamo vrhunski podmladek veliko talentov ko pa pridejo pod Sekuličevo vodstvo pa ta šarlatan vse uniči.
ODGOVORI
1 0
Castrum
29. 11. 2025 09.12
+2
10 sekund pred koncem Estonci dajo koš za minus 2 un naša karikatura od selektorja ne vzame minute odmora. Pa to ve vsak trener da je treba storiti. No, očitno ne vsak
ODGOVORI
2 0
barjan?ek1
29. 11. 2025 09.12
+1
Žaloatno je da Dončič senior ne vidi ali noče videti kakšno izgubo z Erjavcem podpirata. Ne ozirata se in ne poslušata večjih strokovnjakov, ki res nekaj vejo o košarki in imajo tudi nekaj uspehov v tem športu. Sekuličev edini uspeh je da je čistil čevlje Kokšarevu in si vzema zasluge ko so bili evropski prvaki. Imamo največji pomladek beri talente v Evropi ampak članska repka pa rone globlje in globlje. Naj mi en pove do kdaj bo še ta šarlatan na čelu repke?
ODGOVORI
1 0
Midi10
29. 11. 2025 09.08
Lahko bi prišel nazaj Kokoškov, ko so ga brcnal pri efesu
ODGOVORI
0 0
Castrum
29. 11. 2025 09.03
+4
Kaj se mora še zgodoti da se bomo končno rešili totalno nesposobnega Sekulića
ODGOVORI
4 0
Diabloss
29. 11. 2025 08.53
+1
sekulic je bil odlicen ostali pa zanic
ODGOVORI
1 0
Castrum
29. 11. 2025 09.11
Dober cinizem
ODGOVORI
0 0
VERDURA
29. 11. 2025 08.34
Komentator totalno pod nivojem. Publika pa tudi brez energije, oziroma kot da so v gledališču. Ni nam prav ko je v Stožicah več Kosovarjev kot Slovencev. Danes pa sreča da v Kopru nismo igrali proti Kosovu, ker bi spet Slovenci bili v manjšini. Navijanje čista nula....
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
29. 11. 2025 08.25
+2
To je pač sekulić ki nima pojma o taktiki
ODGOVORI
2 0
barjan?ek1
29. 11. 2025 09.06
Sekulič nima pojma o košarki nič ali pa še manj. Mogoče bi bil lahko selektor Slovenske balinarske repke pa še tam bi vse zagrknil.
ODGOVORI
0 0
Divji petelin
29. 11. 2025 08.09
+7
Ja red je težko kaj povedati, brez komentarja je še najbolje. Imamo zelo vredu mlade fante, kateri bodo pod Sekuličem nazadovali…škoda velika
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385