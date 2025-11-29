'Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu'

Košarkarji Slovenije so z bolečim porazom začeli kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti 2027 v Katarju. Pred domačo publiko v dvorani Bonifika v Kopru so po podaljšku izgubili z Estonijo s 93:94. Na drugo tekmo kvalifikacij, ki je na sporedu v ponedeljek na Švedskem, se Slovenija podaja brez kapetana Gregorja Hrovata.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert













































Fotogalerija: Slovenija - Estonija icon-picture-layer-2 1 / 24

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po uvodnem dnevu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2027, ki je postregel z zelo razburljivimi tekmami ter nekaj presenečenji, je izjemno pomembna prva tekma čakala tudi slovensko reprezentanco. Na drugi strani je stala reprezentanca Estonije, ki se je v zadnjih letih večkrat izkazala za neugodno ekipo. Njeno kakovost je tako leta 2023 občutila tudi pomlajena zasedba naše reprezentance.

Gregor Glas in Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In četa Aleksandra Sekulića se je s pomlajeno zasedbo podala tudi v aktualne kvalifikacije.

Svetla točka reprezentance je bil Stefan Joksimović, ki je pred dnevi praznoval 17. rojstni dan in ki je postal najmlajši debitant v državni selekciji. V 22 minutah na parketu je dosegel devet točk.

Med petnajsterico izbrancev je namreč le šest igralcev, ki je slovenske barve branilo na letošnjem evropskem prvenstvu in nikogar, ki se je leta 2017 v Istanbulu veselil naslova evropskega prvaka. Slovenija je imela proti Estoniji zmago praktično že v žepu, saj je 18 sekund pred koncem vodila s štirimi točkami, a je nato najprej dovolila koš Estoncem, nato pa še izgubila žogo in bila kaznovana s trojko.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poraz na uvodni tekmi je slaba popotnica za slovensko reprezentanco, ki bo v ponedeljek odigrala še drugo tekmo v novembrskem ciklu kvalifikacij. Za konec uvodnega cikla kvalifikacij bo Slovenija v ponedeljek ob 19. uri gostovala v Göteborgu. Slovenci pa bodo na Švedsko potovali brez Gregorja Hrovata. Iz Francije je namreč prišla potrditev, da Dijon ni prestavil torkove tekme francoskega pokala, zato se mora Koprčan vrniti k delodajalcu.

Žiga Samar je bil v obeh končnicah, tako v rednem delu kot v podaljšku, vselej s slabimi rešitvami. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu. Zmago smo imeli že dvakrat v žepu, a nato nezbrano odigrali sklepne sekunde. Prevzemam del odgovornosti za slabo odigrano končnico. Smo mlada ekipa, ki se še uči in ki dela napake. Zagotovo je težko začeti kvalifikacije na ta način, a pred nami je še pet tekem, ki jih moramo odigrati čim bolje," je dejal kapetan Slovencev Hrovat.