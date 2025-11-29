- FOTO: Damjan Žibert
Po uvodnem dnevu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2027, ki je postregel z zelo razburljivimi tekmami ter nekaj presenečenji, je izjemno pomembna prva tekma čakala tudi slovensko reprezentanco. Na drugi strani je stala reprezentanca Estonije, ki se je v zadnjih letih večkrat izkazala za neugodno ekipo. Njeno kakovost je tako leta 2023 občutila tudi pomlajena zasedba naše reprezentance.
In četa Aleksandra Sekulića se je s pomlajeno zasedbo podala tudi v aktualne kvalifikacije.
Med petnajsterico izbrancev je namreč le šest igralcev, ki je slovenske barve branilo na letošnjem evropskem prvenstvu in nikogar, ki se je leta 2017 v Istanbulu veselil naslova evropskega prvaka. Slovenija je imela proti Estoniji zmago praktično že v žepu, saj je 18 sekund pred koncem vodila s štirimi točkami, a je nato najprej dovolila koš Estoncem, nato pa še izgubila žogo in bila kaznovana s trojko.
Poraz na uvodni tekmi je slaba popotnica za slovensko reprezentanco, ki bo v ponedeljek odigrala še drugo tekmo v novembrskem ciklu kvalifikacij. Za konec uvodnega cikla kvalifikacij bo Slovenija v ponedeljek ob 19. uri gostovala v Göteborgu. Slovenci pa bodo na Švedsko potovali brez Gregorja Hrovata. Iz Francije je namreč prišla potrditev, da Dijon ni prestavil torkove tekme francoskega pokala, zato se mora Koprčan vrniti k delodajalcu.
"Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu. Zmago smo imeli že dvakrat v žepu, a nato nezbrano odigrali sklepne sekunde. Prevzemam del odgovornosti za slabo odigrano končnico. Smo mlada ekipa, ki se še uči in ki dela napake. Zagotovo je težko začeti kvalifikacije na ta način, a pred nami je še pet tekem, ki jih moramo odigrati čim bolje," je dejal kapetan Slovencev Hrovat.
"Za nas je bila ta tekma pravi test, saj smo imeli veliko sprememb v postavi, hkrati pa smo igrali proti ekipi, ki igra zelo agresivno košarko. Dvakrat smo imeli zmago na dosegu roke, a smo naredili preveč napak in izpustili iz rok dve pomembni točki. V ekipi imamo veliko težav, Rok Radović je prišel bolan, Gregor Hrovat pa ne bo šel z nami na Švedsko, saj se mora vrniti v svoj klub v Francijo," pa je povedal selektor Aleksander Sekulić.
20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Sistem kvalifikacij za nastop na največjem košarkarskem tekmovanju na svetu, ki ga je FIBA uvedla leta 2017, ostaja nespremenjen. V obdobju od novembra 2025 do marca 2027 bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, ki se bodo istočasno odvijala v Afriki, Ameriki, Aziji (vključno z Oceanijo) in Evropi. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.