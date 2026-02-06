Naslovnica
Košarka

'Težko je, ker smo izgubili Luko. Upam, da ne za dolgo'

Los Angeles, 06. 02. 2026 08.26 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
A.V.
Austin Reaves

Košarkarji Los Angeles Lakers so slabo začeli, a toliko bolje končali domači obračun proti vroči zasedbi Philadelphie 76ers in jo po preobratu v drugem polčasu v domači Crypto.com Areni premagali s 119:115. Domačo zmago, 31. v dozdajšnjem delu sezone za jezernike, je nekoliko skazila poškodba prvega zvezdnika kalifornijske franšize Luke Dončića, ki je na parketu preživel vsega 16 minut.

"Po odhodu Luke Dončića z igrišča nam ni bilo lahko. Potrebovali smo kar nekaj časa, da strnemo svoje vrste in zaigramo tako kot znamo," so bile po zmagi Lakersov nad Sixersi s 119:115 uvodne misli glavnega junaka v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA Austina Reavesa, ki je trenutno petouvrščeni zasedbi iz vzhodne konference nasul 35 točk, od tega je bil petkrat uspešen tudi izza črte 6,75 metra.

Dolgo časa je ta odlični 27-letni organizator igre sam vlekel sicer v prvem polčasu vnovič zelo medli voz čete JJ Redicka in, ko so se mu v nadaljevanju v napadu priključili še Jake Laravia, Deandre Ayton, Rui Hachimura in zimzeleni LeBron James, je igra jezernikov naposled stekla.

"V drugem delu tekme smo igrali veliko bolj agresivno na obeh straneh igrišča, po načelu vsi za enega in eden za vse. V končnici pa bili dovolj zbrani, da smo tekmo pripeljali k srečnemu koncu," je nadaljeval Reaves in dodal, da upa, da poškodba Dončića ni hujše narave.

"Seveda je težko, ker smo izgubili Luko, nič ni enostavno brez njega, a nam je s kolektivno predstavo uspelo priti do zmage. Upam, da nismo ostali za dolgo brez njega," je še pristavil izjemno razpoloženi Reaves. 

KOMENTARJI18

Amor Fati
06. 02. 2026 09.32
V vsaki stvari je nekaj dobrega. S to poškodbo se bo izognil All Star vikendu, pa še Austinu omogočil, da zablesti na parketu.🤣
Odgovori
0 0
Volja
06. 02. 2026 09.37
Luka ni tak preračunljivec kot ste vi kot osebek!
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
06. 02. 2026 09.42
Treba je razmišljati vsaj deset korakov vnaprej 🤣 Vsaka njegova poškodba je za to ekipo božji blagoslov.
Odgovori
0 0
Oliguma
06. 02. 2026 09.30
Lebron je lahko vsem za zgled..kaj je atlet..pri skoraj duplo starosti. Ne vem so te mulčki iz plastelina..donke..redko kako tekmo da ne jokca..
Odgovori
+2
2 0
Perrun
06. 02. 2026 09.28
A ni ravno ALL STAR vikend tu? Ma upam, da ni nič resnega, dva dni kavč pa Netflix pa bo ok upam.
Odgovori
0 0
Volja
06. 02. 2026 09.19
Čestitam za zmago! 💪🫶🙌 Lepo je vedeti, da imajo dobro klop tudi v primeru, da Luka ne igra.
Odgovori
+2
2 0
Volja
06. 02. 2026 09.16
Reaves se malce poigrava z resnico, ker se ves čas govori pri LAL o treh "vlečnih konjih" torej Luki, LeBronu in Reavesu! Je morebiti Reaves izrazil strah pred prevzemom odgovornosti na parketu?
Odgovori
0 0
Fossil
06. 02. 2026 09.14
K bi bil iz stekla!
Odgovori
+0
1 1
inside1
06. 02. 2026 09.10
ja Dončič je razvil met kjer pristaja na eni nogi, včasih tega ni bilo....morda s tem tudi preobremenjuje mišice na nogi...
Odgovori
+1
2 1
jurci275
06. 02. 2026 09.03
Menjava davis-Dončič je bla kar enakovredna, s tem da je Davis osvojil prstan pri Lakersih, Dončič ga ne bo
Odgovori
-9
0 9
royayers
06. 02. 2026 09.08
blah blah blah
Odgovori
+3
3 0
PSIHOTERAPEVT
06. 02. 2026 09.11
Milijone pa bo mel, ti pa minimalac in dolgotrajna oskrba.. Glej, tudi to je nekaj :)
Odgovori
+4
5 1
jurci275
06. 02. 2026 09.16
To je res.
Odgovori
+1
1 0
Adijo.
06. 02. 2026 09.27
Ali pa zivljenje kot ga ima buci;) Ko si pes si pes konc zgodbe poba
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 02. 2026 09.02
Ni bila tako huda poškodba, ker ni jokal od bolečin.
Odgovori
0 0
jurci275
06. 02. 2026 09.02
Tam tam
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
