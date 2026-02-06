'Težko je, ker smo izgubili Luko. Upam, da ne za dolgo'

"Po odhodu Luke Dončića z igrišča nam ni bilo lahko. Potrebovali smo kar nekaj časa, da strnemo svoje vrste in zaigramo tako kot znamo," so bile po zmagi Lakersov nad Sixersi s 119:115 uvodne misli glavnega junaka v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA Austina Reavesa, ki je trenutno petouvrščeni zasedbi iz vzhodne konference nasul 35 točk, od tega je bil petkrat uspešen tudi izza črte 6,75 metra.
Dolgo časa je ta odlični 27-letni organizator igre sam vlekel sicer v prvem polčasu vnovič zelo medli voz čete JJ Redicka in, ko so se mu v nadaljevanju v napadu priključili še Jake Laravia, Deandre Ayton, Rui Hachimura in zimzeleni LeBron James, je igra jezernikov naposled stekla.
"V drugem delu tekme smo igrali veliko bolj agresivno na obeh straneh igrišča, po načelu vsi za enega in eden za vse. V končnici pa bili dovolj zbrani, da smo tekmo pripeljali k srečnemu koncu," je nadaljeval Reaves in dodal, da upa, da poškodba Dončića ni hujše narave.
"Seveda je težko, ker smo izgubili Luko, nič ni enostavno brez njega, a nam je s kolektivno predstavo uspelo priti do zmage. Upam, da nismo ostali za dolgo brez njega," je še pristavil izjemno razpoloženi Reaves.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.