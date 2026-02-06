'Težko je, ker smo izgubili Luko. Upam, da ne za dolgo'

"Po odhodu Luke Dončića z igrišča nam ni bilo lahko. Potrebovali smo kar nekaj časa, da strnemo svoje vrste in zaigramo tako kot znamo," so bile po zmagi Lakersov nad Sixersi s 119:115 uvodne misli glavnega junaka v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA Austina Reavesa, ki je trenutno petouvrščeni zasedbi iz vzhodne konference nasul 35 točk, od tega je bil petkrat uspešen tudi izza črte 6,75 metra.

Dolgo časa je ta odlični 27-letni organizator igre sam vlekel sicer v prvem polčasu vnovič zelo medli voz čete JJ Redicka in, ko so se mu v nadaljevanju v napadu priključili še Jake Laravia, Deandre Ayton, Rui Hachimura in zimzeleni LeBron James, je igra jezernikov naposled stekla.