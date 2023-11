Težko prigarana zmaga Dončića in druščine proti Charlotti

Košarkarji Dallasa so se po prvem porazu v sezoni proti aktualnemu prvaku lige NBA Denverju že na naslednji tekmi uspeli vrniti v zmagovalne tirnice. Čeprav dvoboj z zasedbo Charlotte Hornets ni bil lahek, so Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina v končnici obračuna v American Airlines Centru le uspeli streti odpor žilavih gostov, ki so morali priznati premoč s 118:124. Slovenski as je k zmagi Mavsov prispeval nov dvojni dvojček s 23 točkami, 18 skoki in devetimi podajami.

To je bila prej rovovska bitka kot košarka, ki bi navijače Dallasa pustila odprtih ust, a na koncu vselej šteje končni izid. In ta je na strani varovancev trenerja Jasona Kidda, ki so po zelo slabem prvem polčasu in zaostanku 12 točk (50:62) uspeli obrniti potek dogodkov ter tekmo v napeti končnici zaključiti v svojo korist (124:118). Že sredi uvodne četrtine je bilo jasno, da je prvi poraz v sezoni minuli konec tedna proti aktualnemu šampionu lige Denverju pustil določene posledice na košarkarjih Dallasa. Ti so sicer po začetnem vodstvu v nadaljevanju dvoboja močno popustili v obrambi, v napadu pa zgrešili številne mete z razdalje, kar zagotovo ni bila taktična opredelitev stratega Mavsov pred začetkom obračuna v American Airlines Centru. Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34)

(Luka Dončić: 23 točk, 12 skokov in 9 podaj za Dallas; met iz igre: 8/19, met za tri točke: 1/9).