The Jump: Luka Dončić je najboljša reklama za evropsko košarko v ZDA

Ameriški košarkarski strokovnjaki in analitiki so prepričani, da neverjetna športna zgodba Luke Dončićasega v njegovo 13. leto starosti, ko je ultra nadarjeni mladenič zapustil rodno Ljubljano in se preselil v Madrid k Realu, s katerim je v naslednjih sezonah - posebej pa v zadnjih dveh pred odhodom čez lužo, ko je prevzel vlogo vodilnega košarkarja v četi Pabla Lasa - osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.



V španski prestolnici se je priučil vseh zakonitosti krutega profesionalizma, ki ga je izoblikoval v najboljšega evropskega košarkarja ta hip. Bolj kot vse lovorike na klubski in reprezentančni ravni, je navdušujoče dejstvo, da je Luka v zelo kratkem času igranja onstran Atlantika tako navdušil tamkajšnje strokovnjake, ki vsakodnevno kar tekmujejo, kdo mu bo namenil večji hvalospev. V televizijski oddaji The Jump, posvečeni analizi dogajanja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, so gostitelji poudarili, da je "Luka Dončić v Združene države Amerike prispel kot že oblikovan košarkar na najvišji ravni, vajen igranja pod največjim mogočim pritiskom v ugledni sredini, kjer nekaj štejejo zgolj lovorike." V nadaljevanju so šli še korak dlje: "Dončić je trenutno najboljša reklama za evropsko košarko v ZDA. Pooseblja vse tisto, kar mora imeti v sebi vrhunski športnik - ne le talenta, temveč tudi osebnostno zrelost, ki je pri rosnih 19-letih še toliko bolj navdušujoča."