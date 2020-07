Thibodeau bo prevzel New York Knicks

Izkušeni Tom Thibodeau je že nekaj časa najresnejši kandidat za prevzem kratkohlačnikov, ki že vrsto let niso dosegli večjih uspehov in so le bleda sence nekdaj šampionske ekipe. Uradno bodo novega trenerja v New Yorku predstavili naslednji teden, saj je pogodba že podpisana, pogajajo pa se še o nekaterih drugih odprtih vprašanjih, so viri blizu kluba sporočili ameriški tiskovni agenciji. Thibodeau je bil leta 2011 izbran za najboljšega trenerja lige, ko je deloval v Chicago s tamkajšnjimi Bulls, v New Yorku pa je že služboval, in sicer kot pomočnik Jeffu Van Gundyju.