Thibodeau izbran za trenerja leta v ligi NBA

Tom Thibodeau, ki je na trenerski stolček moštva iz New Yorka sedel lani julija, je v svoji prvi sezoni poskrbel za preobrazbo ekipe, ki je v rednem delu sezone 41-krat zmagala in 31-krat izgubila.

Košarkarji New York Knicks so tako prvič po osmih letih, ko so nazadnje igrali v končnici najmočnejše košarkarske lige na svetu, ob koncu rednega dela imeli več zmag kot porazov. V prvem krogu končnice na vzhodu so potem z 1:4 v zmagah izgubili proti ekipi Atlanta Hawks.

Ameriški strateg, prejemnik nagrade za trenerja leta za sezono 2010/11, ko je vodil Chicago Bulls, je v glasovanju premagal prvega trenerskega izzivalca za nagrado iz ekipe Phoenix Suns, ki jo vodi Monty Williams.