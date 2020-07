Thibodeau uradno na klopi New York Knicks

Thibodeau je bil prvi kandidat za prevzem kratkohlačnikov, pred tednom dni pa je novinar ESPNAdrian Wojnarowski poročal, da je posel sklenjen z izjemo nekaterih malenkosti. Podrobnosti pogodbe za zdaj moštvo iz New Yorka še ni razkrilo. Thibodeau je bil leta 2011 izbran za najboljšega trenerja lige, ko je deloval v Chicago s tamkajšnjimi Bulls, v New Yorku pa je že služboval, in sicer kot pomočnikJeffu Van Gundyju.

Nazadnje je 62-letni trener vodil moštvo Minnesota Timberwolves med leti 2016 in 2019. New York Knicks v "mehurčku" v Orlandu ne nastopajo, saj so zasedli 12. mesto vzhodne konference in bili štiri zmage oddaljeni od Washington Wizards, ki jih je vodstvo lige NBA kot devetouvrščeno moštvo še uvrstilo v Orlando.