Toronto po treh podaljških slavil v Miamiju, Thompson mož odločitve proti Brooklynu

Druga ekipa Zahoda in lige Golden State je kljub slabemu metu Stephena Curryja (iz igre 5-18, 19 točk) premagala Brooklyn s 110:106, pri katerem je bil z 32 točkami najboljši Kyrie Irving. Mož odločitve pa je bil v zaključku tekme Klay Thompson (16 točk), ki je v zadnjih trinajstih sekundah dosegel trojko in nato še zadnji točki iz prostih metov za potrditev zmage. Prvi strelec Golden Stata je bil Andrew Wiggins s 24 točkami. Netsi so igrali brez dveh poškodovanih zvezdnikov Kevina Duranta in Jamesa Hardna.