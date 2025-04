'Če bi se določene zadeve odvile drugače, bi imeli dve zmagi več'

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so imeli pet minut pred zadnjim zvokom sirene sedem točk prednosti, v končnici tekme pa so Minnesota Timberwolvesi z delnim izidom 19:9 jezernike pahnili na rob izpada. "Glede na prikazano bi lahko zmagali. Tekom drugega polčasa je igrala nespremenjena peterka, ki je dala vse od sebe," je po tekmi povedal trener gostov JJ Redick .

Eden izmed teh, ki so drugi polčas preživeli na parketu, je bil Austin Reaves . Slednji v prvem polčasu ni zabeležil niti točke, tekmo pa je končal s 17 točkami in kar petimi realiziranimi meti za tri točke. "V prvem polčasu sem dobil veliko počitka, tako da sem lahko v nadaljevanju delal to, kar mi je trener naročil," je dejal 26-letni Američan, za katerega je bil iz posebnega razloga drugi polčas še nekoliko zahtevnejši: "Prvič letos sem imel po polovici tekme tri osebne napake, tako da sem moral biti še toliko bolj zbran. V prihodnje moram na to paziti, da bom lahko še bolj pomagal soigralcem."

Na tretji tekmi serije je bil rezultat slabih pet minut pred koncem izenačen, Lakersi so takrat izgubili za 12 točk, tudi tokrat pa je bila usodna prav slaba končnica obračuna. "Če bi se določene zadeve odvile drugače, bi lahko z lahkoto dobili tretjo in četrto tekmo, ampak nismo. Izkopali smo si luknjo, a še bomo imeli priložnost za borbo. Tretjo četrtino smo dobili za 13 točk. Pogledati moramo posnetke in ugotoviti, kako lahko v takšnem stilu nadaljujemo. Še naprej se moramo boriti in verjeti," je svoje misli sklenil Reaves, ki je 17 točkam dodal pet skokov in asistenco.