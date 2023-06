Tina Cvijanovič v italijansko prvo ligo

Tina Cvijanovič je v dresu Empolija v povprečju dosegala 12 točk, štiri skoke in dobri dve podaji na tekmo. Poleg Italije se je slovenska reprezentantka po odhodu iz ŽKD Maribor v tujini preizkusila tudi v Španiji in Nemčiji.

"Zelo sem hvaležna za ponujeno priložnost in se izjemno veselim, da se preizkusim tudi v najmočnejši italijanski konkurenci. Navijačem obljubljam, da se bom potrudila po najboljših močeh in verjamem, da je pred nami dobra sezona. V tem trenutku pa je seveda v mislih zgolj slovenska reprezentanca. Pred nami je zaključek priprav na evropsko prvenstvo in v dneh, ki so pred nami moramo še nadgraditi našo igro in trenutno pripravljenost," je ob podpisu pogodbe za spletno stran KZS dejala Tina Cvijanovič.