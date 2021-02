Tina Jakovina: Vlogo favoritinj moramo potrditi tudi na igrišču

Dvanajsterica slovenskih reprezentantk za kvalifikacijski tekmi z Bolgarijo in Islandijo: NIKA BARIČ (Birevim Elezig, Turčija), MERISA DAUTOVIĆ (ŽKD Maribor), ZALA FRIŠKOVEC (KSC Szekszárd), TEJA GORŠIČ (Hannover, Nemčija), TINA JAKOVINA (Kangoeroes Mechelen, Belgija), ALEKSANDRA KROŠELJ (Kangoeroes Mechelen, Belgija), EVA LISEC (Dinamo Kursk, Rusija), TEJA OBLAK (USK Praga, Češka), ANNAMARIA PREZELJ (Quesos El Pastor, Španija), EVA RUPNIK (Rheinland Lions Köln, Nemčija), MARUŠA SENIČAR (ŽKK Cinkarna Celje) in TINA TREBEC (Montbrison, Francija).

Jakovina, ki si klubski kruh služi v Belgiji, je uvodoma priznala, da ji ni bilo lahko spremljati reprezentančnih soigralk iz hotelske sobe na poti do zelo pomembnih dveh zmag proti gostiteljici predzadnjega mehurčka Grčiji in reprezentanci Islandije."Za naju z Niko Barič je bil to velik šok, ko sva ob prihodu na Kreto izvedeli, da sva pozitivni na covid-19. Bilo je zelo neprijetno spremljati soigralke prek televizijskega zaslona, ker ne moreš pomagati. V tistih trenutkih si nemočen in komaj čakaš, da se vse zaključi. Na naše veliko zadovoljstvo so dekleta svoje delo opravile z odliko, tako da smo pred zadnjima tekmama v najboljšem možnem položaju," je dejala simpatična Postojnčanka, ki o vzdušju v naši ženski izbrani vrsti govori le z izbranimi besedami.

"To je vedno tako, ko se zberemo. Smeha ne manjka, dobra volja je prisotna od prvega trenutka, kar se navsezadnje odraža tudi na igrišču. Naša velika prednost se kaže tudi v dejstvu, da že kar nekaj let gojimo prepoznaven slog igre, ki ga je postavil naš selektor Damir Grgić. Tudi če se ne vidimo dalj časa, kot je to bil primer v zadnjem letu, v naši igri to ne pušča večjih posledic. Med nami vlada iskreno prijateljstvo, zato smo še toliko bolj vesele, da je tokratni kvalifikacijski mehurček v domačem okolju." Ko je beseda nanesla na tekmovalni del, je Jakovina več kot jasna: "Vsak nasprotnik si zasluži naše spoštovanje, a strinjam se s splošno oceno, da je Slovenija na teh dveh tekmah v vlogi favoritinje. Zavedamo se, da nas čakata zahtevni preizkušnji, še posebej četrtkova z Bolgarijo bo zanimiva, saj Bolgarke še lovijo zadnji vlak za preboj na evropsko prvenstvo. Islandke pa so v Slovenijo pripotovale z željo, da se prikažejo v čim boljši luči. Naš cilj je jasen: storile bomo vse, da te kvalifikacije zaključimo brez poraza."