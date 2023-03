'To, da je reprezentanca v drugem bobnu, je veliko priznanje'

Slovenske košarkarice so v pričakovanju tekmic, proti katerim bodo igrale v skupinskem delu junijskega EuroBasketa. Izvedele jih bodo na sredinem žrebu. Del evropske košarkarske smetane bodo četrtič zapored tudi slovenske košarkarice. Slovenke se v žreb podajajo iz drugega kakovostnega bobna.

icon-expand Slovenija ima visoke cilje na domačem EP. FOTO: KZS

Deset let po moškem EuroBasketu bo Slovenija znova gostila druženje najboljših evropskih košarkarskih reprezentanc. Le, da se bodo za naslov prvakinj stare celine med 15. in 25. junijem 2023 tokrat borila dekleta. Poleg Ljubljane bo dve skupini uvodnega dela 39. evropskega prvenstva gostil še izraelski Tel Aviv. Vse tekme v Sloveniji se bodo igrale v ljubljanski dvorani Stožice. Poleg dveh predtekmovalnih skupin bo v Ljubljani odigran celoten finalni del, od vseh četrtfinalnih tekem dalje pa vse do velikega finala, ki bo na sporedu v nedeljo, 25. junija. Poleg Slovenije in Izraela, ki sta imeli kot gostiteljici vnaprej zagotovljeno mesto na prvenstvu, se bodo v lov za naslov prvakinj podale še Belgija, Češka, Črna gora, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Srbija, Španija, Turčija in Velika Britanija.

icon-expand Teja Oblak FOTO: Damjan Žibert

Ekipe bodo v predtekmovanju razdeljene v štiri štiričlanske skupine. Dve bosta potekali v Tel Avivu, dve v Ljubljani, zaključni boji ter tekmi za medalje pa bosta v Stožicah. Udeleženke ženskega EuroBasketa so pred sredinim žrebom razporejene v štiri kakovostne bobne. Slovenke so glede na Fibino svetovno jakostno lestvico uvrščene v drugi kakovostni boben.



1. boben: Španija, Francija, Belgija, Srbija

2. boben: Turčija, Italija, Grčija, SLOVENIJA

3. boben: Velika Britanija, Črna gora, Slovaška, Češka

4. boben: Madžarska, Latvija, Nemčija, Izrael



V uvodnem skupinskem delu se bodo reprezentance pomerile po sistemu vsaka z vsako. Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranih treh tekmah neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih. Gostiteljici prvenstva sta imeli možnost izbrati reprezentanco, ki bo igrala v posamezni državi. Češka je soglašala, da bo nastopila v Izraelu, v skupini skupaj z gostitelji.

Slovenija se je za partnerstvo dogovorila s Srbijo, s tem, da bo slednja igrala v drugi skupini kot Slovenke. "To, da je reprezentanca drugič zapored v drugem kakovostnem bobnu, je vsekakor novo lepo priznanje za slovensko košarko in dokaz, da se dela dobro. Žreb seveda z zanimanjem pričakujemo, a kakšnih posebnih želja glede nasprotnic nimam. Kljub temu, da bomo igrali pred domačimi navijači, se ne smemo postaviti v vlogo favorita, pač pa moramo napasti iz ozadja. Ne glede na to, kaj nam bo žreb namenil pa obljubljamo bojevito in nepopustljivo igro. Slediti moramo svoji filozofiji. Cilj bo vsekakor preboj iz skupine, v tekmah na izpadanje pa je marsikaj mogoče," je za uradno spletno stran pred žrebom dejal selektor Georgios Dikaioulakos

icon-expand Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale četrtič zapored. FOTO: KZS