Milwaukee pa je pri 46 zmagah in 18 porazih, tokrat je v Washingtonu Giannis Antetokounmpo svojo ekipo do zmage popeljal s trojnim dvojčkom v obliki 23 točk, 13 podaj in 10 skokov. Zanj je bil to četrti "triple-double" sezone. Domači igralec Bradley Beal je bil sicer s 33 točkami najboljši strelec tekme. Goran Dragić še ni zaigral za svoje novo moštvo. "To, da smo dobili nekoga z Goranovo kakovostjo, nas zelo veseli. To nima ničesar opraviti z razporedom rednega dela sezone. Gre za končnico, v kateri moraš imeti na voljo svojo najboljšo in široko ekipo," je pojasnil trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

Manj uspešna je bila druga najboljša ekipa lige Boston Celtics, ki je po dveh podaljških s 129:131 izgubila proti New York Knicksih, čeprav je Jayson Tatum dosegel 40 točk ob 11 skokih in šestih podajah. Toda pri Newyorčanih so izstopali Immanuel Quickley z 38, Julius Randle z 31 ter RJ Barrett z 29 točkami. Izgubila je tudi druga ekipa zahodne konference Memphis Grizzlies, in sicer v gosteh pri Los Angeles Clippersih s 129:135. Pri zmagovalcih je bil z 42 točkami najboljši strelec Paul George.