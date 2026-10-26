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'To je bilo brutalno. Ko je Luka v svojem svetu, smo neustavljivi'

Utah, 26. 10. 2026 07.52 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

"Ko je Luka tako dominanten v svoji igri, vse skupaj deluje brutalno. To je bila ena tistih tekem, ko lahko samo uživaš v predstavi velemojstra košarke," je po epski predstavi slovenskega superzvezdnika in obenem prve violine zasedbe Los Angeles Lakers Luke Dončića proti Utah Jazz med drugim dejal izvrstni organizator igre jezernikov Austin Reaves.

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Lakers so bili večji del tekme v rezultatskem zaostanku, a ko je bilo najbolj potrebno je v ospredje stopil dvojec Luka Dončić - Austin Reaves, ki je v končnici dvoboja v olimpijskem Salt Lake Cityju z brezhibno predstavo razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Utah je padel s 132:123 za tretjo zaporedno zmago 17-kratnih prvakov lige NBA. "To je eden najboljših občutkov, ko v tesni končnici zadeneš odločilne trojke," je po zmagi dejal Dončić, minulo sezono najboljši strelec lige NBA. "Igrali smo košarko, kakršno znamo igrati. Učimo se na napakah ... Tekem ne smemo več začenjati na takšen način kot tokrat," je dodal slovenski as.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je 52 točkam dodal še 10 podaj in osem skokov, bil pa je razpoložen tudi pri metu izza črte 6,75 metra, saj je zadel kar osem trojk. "Ko je Luka v svojem svetu, smo neustavljivi. To je bilo brutalno z njegove strani. To je bila še ena v nizu njegovih izjemnih tekem, ki te preprosto ne more pustiti ravnodušnega," se je na dobrega prijatelja navezal Austin Reaves, ki je k zmagi jezernikov prispeval 29 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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košarka liga nba luka dončić los angeles lakers utah jazz

Izjemni Dončić z 52 točkami poskrbel za tretjo zaporedno zmago Lakersov

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