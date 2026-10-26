'To je bilo brutalno. Ko je Luka v svojem svetu, smo neustavljivi'

Lakers so bili večji del tekme v rezultatskem zaostanku, a ko je bilo najbolj potrebno je v ospredje stopil dvojec Luka Dončić - Austin Reaves, ki je v končnici dvoboja v olimpijskem Salt Lake Cityju z brezhibno predstavo razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Utah je padel s 132:123 za tretjo zaporedno zmago 17-kratnih prvakov lige NBA. "To je eden najboljših občutkov, ko v tesni končnici zadeneš odločilne trojke," je po zmagi dejal Dončić, minulo sezono najboljši strelec lige NBA. "Igrali smo košarko, kakršno znamo igrati. Učimo se na napakah ... Tekem ne smemo več začenjati na takšen način kot tokrat," je dodal slovenski as.