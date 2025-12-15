Naslovnica
'To je liga NBA, fantki tu nimajo česa iskati'

Phoenix, 15. 12. 2025 08.18

Avtor:
A.V.
LeBron James in Dillon Brooks

Napet obračun med moštvoma Los Angeles Lakers in Phoenix Suns v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ki so ga na koncu dobili Luka Dončić in druščina s 116:114, je "začinil" (večkratni) nič kaj prijazni spopad med LeBronom Jamesom in Dillonom Brooksom. Slednji je znan po svojih provokacijah, 41-letni veteran pa se je po eni od teh odzval zelo burno in prejel tehnično napako. Kanadčan je bil zaradi dveh tehničnih napak posledično izključen.

Čeprav bi lahko Lakersi obračun proti v letošnji sezoni prerorejenemu Phoenixu zaključili v svojo korist precej pred napeto končnico, saj so še tri minute pred koncem vodili s 14 točkami naskoka (111:97), je bilo vzdušje v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA kljub nespametnim potezam v zaključku tekme razumljivo na visoki ravni.

"V zadnji četrtini smo se velikokrat znašli v škripcih, ampak mislim, da je bila naša fizična pripravljenost večino tekme na zavidljivi ravni in da smo prav zaradi tega zdržali zadnji nalet Phoenixa" je po zmagi dejal odlični LeBron James (26 točk), ki se je z Dillonom Brooksom večkrat zapletel na tekmi, da sta si oba prislužila tehnično napako.

"To je posledica velikega boja za zmago. Da pa smo se sploh znašli v tem položaju, smo si izključno krivi sami. Ta liga ni za fantke, ampak za odrasle može, ki bodo storili vse, da svojemu moštvu prinesejo zmago. Oba sva se trudila na vso moč, a uspelo mi je, da sem se jaz zadnji smejal," je še dodal 41-letni veteran.  

Drama v Arizoni pripadla Lakersom, Dončić dosegel 29 točk

