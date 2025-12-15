'To je liga NBA, fantki tu nimajo česa iskati'

Čeprav bi lahko Lakersi obračun proti v letošnji sezoni prerorejenemu Phoenixu zaključili v svojo korist precej pred napeto končnico, saj so še tri minute pred koncem vodili s 14 točkami naskoka (111:97), je bilo vzdušje v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA kljub nespametnim potezam v zaključku tekme razumljivo na visoki ravni.

"V zadnji četrtini smo se velikokrat znašli v škripcih, ampak mislim, da je bila naša fizična pripravljenost večino tekme na zavidljivi ravni in da smo prav zaradi tega zdržali zadnji nalet Phoenixa" je po zmagi dejal odlični LeBron James (26 točk), ki se je z Dillonom Brooksom večkrat zapletel na tekmi, da sta si oba prislužila tehnično napako.